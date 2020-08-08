السبب وراء إقالة ساري من تدريب السيدة العجوز

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:01 م
ساري
ساري
علي نبوي
أعلن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي اليوم السبت إقالة ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق من منصبه عقب خروج الفريق من بطولة دوري أبطال أوروبا.


ونشر النادي الإيطالي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت إقالة ساري من منصبه متمنيا له التوفيق ومقدمًا له الشكر على الفترة التي قضاها على رأس القيادة الفنية للفريق.


وقاد ساري فريق السيدة العجوز لتحقيق لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم بأداء ضعيف بفارق نقطة وحيدة عن انتر ميلان، فيما خسر كأس إيطاليا كما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا أمس من الدور ربع النهائي على يد ليون الفرنسي.

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