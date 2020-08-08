مصطفى فهمي يحتفل بعيد ميلاده برفقة زوجته

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نشرت الاعلامية اللبنانية فاتن موسى صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتضمنت هذه الصورة صورتها مع زوجها الفنان مصطفى فهمي تحتفل بعيد ميلاده، وكتبت قائله: "عيد ميلاد سعيد لزوجي، حب حياتي، أتمنى لك حياة طويلة سعيدة وصحية"، مضيفة "الله يحمي بيتي يا لبنان يا شعبي".



وتوالت عليها العديد من التعليقات حيث علق أحد المتابعين عليها قائلاً: "ربنا يسعدكم دايما يارب".



يذكر أن فاتن موسى أثارت الانتباه إليها بعد ظهورها بصحبة زوجها الفنان مصطفى فهمي، في حلقة "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس.



فاتن موسى، مواليد 26 أغسطس 1962 في لبنان، درست الصحافة المكتوبة في كلية الإعلام في لبنان، وتخصصت في قسم الإذاعة والتليفزيون.



وبدأت حياتها المهنية كصحفية متخصصة في مجال الموضة والجمال في أحد المجلات اللبنانية، ثم عملت محررة فنية لفترة طويلة في مجلة لبنانية.