مصطفى فهمي يحتفل بعيد ميلاده برفقة زوجته

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:58 م
بوابة الفجر
روان هيثم
نشرت الاعلامية اللبنانية فاتن موسى صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتضمنت هذه الصورة صورتها مع زوجها الفنان مصطفى فهمي تحتفل بعيد ميلاده، وكتبت قائله: "عيد ميلاد سعيد لزوجي، حب حياتي، أتمنى لك حياة طويلة سعيدة وصحية"، مضيفة "الله يحمي بيتي يا لبنان يا شعبي".

وتوالت عليها العديد من التعليقات حيث علق أحد المتابعين عليها قائلاً: "ربنا يسعدكم دايما يارب".

يذكر أن فاتن موسى أثارت الانتباه إليها بعد ظهورها بصحبة زوجها الفنان مصطفى فهمي، في حلقة "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس.

فاتن موسى، مواليد 26 أغسطس 1962 في لبنان، درست الصحافة المكتوبة في كلية الإعلام في لبنان، وتخصصت في قسم الإذاعة والتليفزيون.

وبدأت حياتها المهنية كصحفية متخصصة في مجال الموضة والجمال في أحد المجلات اللبنانية، ثم عملت محررة فنية لفترة طويلة في مجلة لبنانية.

أخبار تهمك

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

حارس الزمالك مطلوب في وادي دجلة

منذ 35 دقيقة

عاجل.. سيد عبدالحفيظ يستدعي حسين الشحات للتحقيق

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الأخطاء القاتلة لـ"زيدان" ضد مانشستر سيتي

منذ ساعة و 19 دقيقة

كواليس حوار الـ15 دقيقة بين جوارديولا وزيدان

منذ حوالي 3 ساعات

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ ساعة و 6 دقيقة

اشتعال سيارة أعلى الدائري.. والمرور تغلق الطريق

منذ حوالي 5 ساعات

لاعب الأهلي السابق يكشف لـ"الفجر" عن المستور في سرقة فيلا الخطيب"

منذ حوالي 15 ساعة

سيد عبد الحفيظ يخطر نجم الأهلي بقرار الرحيل

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 20 ساعة

مازيمبي يصدم الأهلي في صفقة موليكا

منذ ساعة و نصف

زيدان يكشف عن مفاجأة في مستقبله مع ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 22 ساعة

خليفة "علاء" يطيح بنجم بيراميدز من قائمة المرشحين للانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

شرط مثير من أرسنال على برشلونة لضم كوتينيو

منذ ساعتين و 6 دقيقة

السبب وراء إقالة ساري من تدريب السيدة العجوز

منذ 35 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:30 م

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

الأخطاء القاتلة لـ"زيدان" ضد مانشستر سيتي

02:17 م

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

12:57 ص

السبب وراء إقالة ساري من تدريب السيدة العجوز

03:01 م

شرط مثير من أرسنال على برشلونة لضم كوتينيو

01:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا