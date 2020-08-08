الكشف عن دور حزب الله الإرهابي في زعزعة الاستقرار بالمنطقة

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:52 م
حزب الله
حزب الله
وكالات

كشف الباحث والكاتب السياسي اليمني "عمرسالم باجردانه"، اليوم السبت، عن دور حزب الله الإرهابي في زعزعة الاستقرار بالمنطقة.

 

ونقل موقع اليمن العربي، عن السياسي اليمني، قوله إن إيران رأت بعد ما سمي بالثورة الإسلامية الأيرانية وصعود الخمينئي كمرشد عام للأيران والحاكم الفعلي لها بأنه من الضروروة بمكان يكون لها نفوذ في كافة البلدان العربية.

 

وأضاف الباحث اليمني، إن إيران تسعى لتصدير مفهوم وأسلوب الثورة الى هذه الدول تحت غطاء ومبرر ثورة اسلامية تقوم على العدل والمساواة ورفض المستعمر ومقاومته ومجابهة الظلم والأستبداد، حيث لجأت إلى انشاء ودعم حزب الله في لبنان والذي يعتبر امتداد لأذرع إيران في المنطقة.

 

وأكد أن إيران قامت بدعم حركة تنظيم الإخوان المسلمين كأمتداد  للمد الإسلامي السياسي الذي من خلاله تستطيع إيران مد نفوذها الى هذه الدول والتدخل في شؤونها من خلال دعمها لهذه الجماعات والتنظيمات التي تعتمد على النفس الأطر والأليات التي يعتمد عليها حزب الله في التنظيم والتكتيك والأداء من الناحية العقائدية والعملية حيث وفرت هذه التنظيمات من خلال ارتباطها المباشر والغير مباشر بأيران مساحة تستطيع إيران اللعب والتدخل من خلالها في شؤون هذه الدول التي تنشط فيها مثل هذه الجماعات والتنظيمات .

 

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