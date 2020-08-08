الثلاثاء المقبل.. "هاملت الصعيدي" يعود من جديد على مسرح الأوبرا المكشوف

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:50 م
بوابة الفجر
روان هيثم
قال الفنان شادي سرور، مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، إن عرض "السيرة الهلامية" يعود من جديد لمدة ليلتي عرض.


ويعرض على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية أيام الثلاثاء والأربعاء ١١، ١٢ من شهر أغسطس الجاري في تمام الثامنة مساء.

يذكر أن أحداث العرض تدور حول قيمة الانتقام عند هاملت فى إطار صعيدى بشكل معاصر.


"السيرة الهلامية "بطولة محمد إبراهيم، ورأفت سعيد، ومحمود المصرى، وحسن عبد الله، ورامى عبد المقصود، وبلال على، ومصطفى السعيد، ومها حمدى، ومحمود سليمان، وتأليف موسيقى محمود وحيد، وديكور مصطفى حامد، أزياء هبة مجدى، وتعبير حركى سمير وجوليا، وتأليف الحسن محمد، وإخراج محمد الصغير.

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