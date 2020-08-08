حنان مطاوع في زيارة لعرض "المتفائل".. وتعلق: حاجة مبهجة ومشرفة

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قامت الفنانة حنان مطاوع، بزيارة وحضور عرض "المتفائل" علي خشبة المسرح القومي وأشادت بالعرض وصناعه وتوجهت بالشكر للمسرح القومي والفنان ايهاب فهمي.



وكتبت حنان، علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حاجه مبهجه ومشرفه وفخوره لاخويا وصديقي الحبيب سامح حسين بعرض مسرحيته الجميله(المتفاءل) ومش جديد علي سامح التفاني والاخلاص وحبه الشديد للفن،وفرحانه جداااا بالمخرج الموهوب إسلام إمام اللي قدم رؤيه مسرحيه مبهره وجديده،وبالموهوبه الجميله المتوهجه سهر الصايغ واكتشاف منطق جديده عندها ولكل افراد المسرحيه الكرام،شكرا للمسرح القومي والصديق إيهاب فهمي، عرض يستحق المشاهدة".





مسرحية "المتفائل" تدور أحداثها في إطار كوميدي، وشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من نجوم المسرح منهم الفنان سامح حسين وسهر الصايغ إلى جانب مجموعة آخرى، كما عرضت المسرحية على جميع مسارح المحافظات.