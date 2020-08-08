تامر حسني يطلب الدعاء من جمهوره لليوتيوبر مصطفى حفناوي

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نشر الفنان تامر حسنى صورة لليوتيوبر مصطفى حفناوي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام ".





وعلق تامر حسنى قائلا " مصطفى حفناوي قبل ما يكون واحد من محبيني ، فهو شاب ناجح ، محبوب محترم مجتهد بيبدأ حياته ، هو أخوكوا في الإنسانية ، فعلًا بعد ما شوفته النهارده هو يستحق دعواتكم ياريت كل حبايب قلبي الغاليين من متابعيني وغير متابعيني يدعوله و لكم مثلها عند ربنا ان شاء الله فعلًا حالته خطيره جدًا فوق فوق ما تتصوروا "





وأستكمل حديثه قائلاً:"الدكاتره بيقولوا هو محتاج معجزه من عند ربنا يعني في أمل ، ودعواتكم هي الحل الوحيد ممكن تكون سبب في الشفاء" .







وفي نهاية حديثه قال:" يلا كلنا النهارده ندعي كتير لمصطفى من اعماق قلوبنا لعل دعواتنا تنفعه و ترجعهلنا سليم و بخير، اللهم لا إعتراض يارب إشفيه و إشفي كل مريض اللهم آمين" .











