تامر حسني يطلب الدعاء من جمهوره لليوتيوبر مصطفى حفناوي

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:47 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
نشر الفنان تامر حسنى صورة لليوتيوبر مصطفى حفناوي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام ".


وعلق تامر حسنى قائلا " مصطفى حفناوي قبل ما يكون واحد من محبيني ، فهو شاب ناجح ، محبوب محترم مجتهد بيبدأ حياته ، هو أخوكوا في الإنسانية ، فعلًا بعد ما شوفته النهارده هو يستحق دعواتكم ياريت كل حبايب قلبي الغاليين من متابعيني وغير متابعيني يدعوله و لكم مثلها عند ربنا ان شاء الله فعلًا حالته خطيره جدًا فوق فوق ما تتصوروا "


وأستكمل حديثه قائلاً:"الدكاتره بيقولوا هو محتاج معجزه من عند ربنا يعني في أمل ، ودعواتكم هي الحل الوحيد ممكن تكون سبب في الشفاء" .



وفي نهاية حديثه قال:" يلا كلنا النهارده ندعي كتير لمصطفى من اعماق قلوبنا لعل دعواتنا تنفعه و ترجعهلنا سليم و بخير، اللهم لا إعتراض يارب إشفيه و إشفي كل مريض اللهم آمين" .





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