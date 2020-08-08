إقالة ماوريسيو ساري من تدريب يوفنتوس

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:44 م
ساري
ساري
الفجر الرياضي

كشفت شبكة سكاي سبورت أن إدارة يوفنتوس الإيطالي قد استقرت بالفعل على إقالة مدرب الفريق ساري من منصبه، وفي انتظار الإعلان الرسمي فقط.

 

أشارت شبكة سكاي إلى أنه تم بالفعل إبلاغ الفريق والجهاز الفني بالإقالة، وفي انتظار بيان يوفنتوس الرسمي للإعلان عن رحيل المدرب.

 

وكان يوفنتوس تعرض للإقصاء من دوري أبطال أوروبا، على الرغم من فوزه على ليون 2-1 في الإياب، مما أشعل النادي داخل النادي للوداع المبكر من البطولة.

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