في "معكم منى الشاذلي".. عروس بيروت تروي تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الانفجار







أوضحت إسراء عبر skybe، أنها كانت تنتظر هذا اليوم منذ 3 سنوات، وتأجل الزفاف أكثر من مرة لأسباب مختلفة، وكانت سعيدة للغاية وقتها، وبدأوا في التقاط الصور لها قبل بدء الحفل، لكن فجأة تغير لون السماء بدخان كثيف أعقبه انفجار ضخم دمر المكان تماما خلال ثوان معدودة.







تابعت: "في ثواني جوزي اخدني نتخبى ودخلنا كافيه.. ما خطر ببالي أي شيء غير إنه كان مفروض ابدأ حياة جديدة اليوم، بس للأسف عم تنتهي حياتي وبموت، فكرت كيف راح موت، وإني بدي شوف أهلي ولو لمرة واحدة أخيرة".







من جانبه، قدّم صبيح التعزية للشعب اللبناني في شهداء الحادث، متمنيا الشفاء للجرحى والمصابين، موضحا أنه قبل الانفجار كان قد ترك عروسه لالتقاط الصور، ليأتي لها بالماء لتشرب، وبمجرد عودته سأل المصورين حول سماعهم لصوت غريب، لأنه شعر بأصوات غريبة تأتي من بعيد، فقالوا له أنه لا شيء، وفي ثوان معدودة وقع الانفجار فطار كل شيء من حولهم، وهم أيضا، لأكثر من 3 أمتار، فهرول لعروسة وأمسك يدها للاختباء في أحد المقاهي.







أضاف: "كان كل همي وقتها هي مرتي.. اخدت إيده ودخلنا جوا، قلتلها ما تزعلي ولا تبكي، متعوضة وقد ما فينا نكفي هالخطوة بس ونشوف بعدين".





حل العروسين أحمد صبيح رجل الأعمال اللبناني والدكتورة إسراء السبلاني الطبيبة البشرية بالولايات المتحدة الأمريكية، ضيفين على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة cbc، لكشف كواليس لحظة انفجار بيروت التي تزامنت مع حفل زفافهما، وأصبحا من بعدها العروسين الأشهر في الوطن العربي.