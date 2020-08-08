استمرار الخلافات بين الفرق قبل الذكرى 70 لفورمولا 1

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:39 م
بوابة الفجر
بينما تواصل الفرق استعداداتها لسباق جائزة بريطانيا الكبرى الثاني، في الذكرى 70 لانطلاق سباقات البطولة في حلبة سيلفرستون الإنجليزية، غداً الأحد، تستمر الخلافات والمشاحنات اللفظية بين مسؤولي الفرق، بينما وجه بعضهم سهام انتقاداتهم إلى مسؤولي السباقات.


قال الاتحاد الدولي للسيارات: "5 فرق هي فيراري ومكلارين ورينو ووليامز وريسنغ بوينت تنوي الطعن على قرار المشرفين على السباقات والقاضي، بفرض غرامة مالية كبيرة على فريق ريسنغ بوينت المملوك لأطراف كندية، وخصم 15 نقطة من رصيده بسبب بعض المواصفات الفنية في سيارته التي تشبه كثيراً سيارة فريق مرسيدس التي فاز بها باللقب في العام الماضي".


وفي حين تطالب معظم الفرق بعقوبة أكثر قسوة على ريسنغ بوينت، بسبب فتحات تهوية المكابح المشابهة كثيراً لسيارة مرسيدس السابقة، فإن الفريق على الجانب الأخر يرى أنه لم يرتكب أي خطأ، ومن ثم لا يستحق العقوبة.


ويستخدم ريسنغ بوينت محركات مرسيدس، وكذلك صندوق السرعة الخاص بالمنتج الألماني.

أخبار تهمك

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. سيد عبدالحفيظ يستدعي حسين الشحات للتحقيق

منذ ساعتين و 15 دقيقة

السبب وراء إقالة ساري من تدريب السيدة العجوز

منذ 37 دقيقة

خليفة "علاء" يطيح بنجم بيراميدز من قائمة المرشحين للانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يكشف عن مفاجأة في مستقبله مع ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 22 ساعة

سيد عبد الحفيظ يخطر نجم الأهلي بقرار الرحيل

منذ ساعتين و 50 دقيقة

شرط مثير من أرسنال على برشلونة لضم كوتينيو

منذ ساعتين و 8 دقيقة

كواليس حوار الـ15 دقيقة بين جوارديولا وزيدان

منذ حوالي 3 ساعات

مازيمبي يصدم الأهلي في صفقة موليكا

منذ أقل من ساعتين

حارس الزمالك مطلوب في وادي دجلة

منذ 37 دقيقة

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 20 ساعة

اشتعال سيارة أعلى الدائري.. والمرور تغلق الطريق

منذ حوالي 5 ساعات

الأخطاء القاتلة لـ"زيدان" ضد مانشستر سيتي

منذ ساعة و 21 دقيقة

لاعب الأهلي السابق يكشف لـ"الفجر" عن المستور في سرقة فيلا الخطيب"

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:30 م

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

الأخطاء القاتلة لـ"زيدان" ضد مانشستر سيتي

02:17 م

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

12:57 ص

السبب وراء إقالة ساري من تدريب السيدة العجوز

03:01 م

شرط مثير من أرسنال على برشلونة لضم كوتينيو

01:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا