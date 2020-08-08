مصطفى فتحي يخضع لتدريبات تأهيلية

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:36 م
مصطفى فتحي
مصطفى فتحي
رامي بشاي
خضع مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لتدريبات تأهيلية على هامش المران الصباحي للفريق اليوم.


وخاض الفريق صباح اليوم تدريباته بمعسكر الإقامة ببرج العرب استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل بالدوري الممتاز.


وخضع اللاعب لتدريبات تأهيلية لتجهيزه بأفضل مستوى للمباريات المقبلة.


وكان الفريق قد حقق الفوز على المصري بهدف دون رد الخميس الماضي.



وانتظم طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في التدريبات الجماعيه للفريق صباح اليوم.


وشارك اللاعب في التدريبات بعد إنهاء البرنامج التأهيلي الخاص به في الفترة الأخيرة.


وكان اللاعب قد تغيب عن مباراة المصري الأخيرة والتي فاز بها الفريق بهدف دون رد لشكواه من إصابة عضلية وخضع لبرنامج تأهيلي ليصبح جاهزا للمشاركة في المباريات. 


ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل بالدوري الممتاز.

أخبار تهمك

زيدان يكشف عن مفاجأة في مستقبله مع ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. سيد عبدالحفيظ يستدعي حسين الشحات للتحقيق

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 22 ساعة

كواليس حوار الـ15 دقيقة بين جوارديولا وزيدان

منذ حوالي 3 ساعات

السبب وراء إقالة ساري من تدريب السيدة العجوز

منذ 36 دقيقة

شرط مثير من أرسنال على برشلونة لضم كوتينيو

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 20 ساعة

خليفة "علاء" يطيح بنجم بيراميدز من قائمة المرشحين للانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

اشتعال سيارة أعلى الدائري.. والمرور تغلق الطريق

منذ حوالي 5 ساعات

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ ساعة و 7 دقيقة

سيد عبد الحفيظ يخطر نجم الأهلي بقرار الرحيل

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الأخطاء القاتلة لـ"زيدان" ضد مانشستر سيتي

منذ ساعة و 20 دقيقة

حارس الزمالك مطلوب في وادي دجلة

منذ 36 دقيقة

لاعب الأهلي السابق يكشف لـ"الفجر" عن المستور في سرقة فيلا الخطيب"

منذ حوالي 15 ساعة

مازيمبي يصدم الأهلي في صفقة موليكا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:30 م

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

الأخطاء القاتلة لـ"زيدان" ضد مانشستر سيتي

02:17 م

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

12:57 ص

السبب وراء إقالة ساري من تدريب السيدة العجوز

03:01 م

شرط مثير من أرسنال على برشلونة لضم كوتينيو

01:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا