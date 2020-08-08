مصطفى فتحي يخضع لتدريبات تأهيلية

خضع مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لتدريبات تأهيلية على هامش المران الصباحي للفريق اليوم.









وخاض الفريق صباح اليوم تدريباته بمعسكر الإقامة ببرج العرب استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل بالدوري الممتاز.









وخضع اللاعب لتدريبات تأهيلية لتجهيزه بأفضل مستوى للمباريات المقبلة.









وكان الفريق قد حقق الفوز على المصري بهدف دون رد الخميس الماضي.







