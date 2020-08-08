بهذه الطريقة.. هالة صدقي تدعم اللبنانيين بعد اندلاع الانفجار

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أعربت الفنانة هالة صدقي عن حبها الشديد لمدينة لبنان وقامت بدعمهم ونشرت صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت هالة صدقي في هذه الصورة وهي توقد الشموع، وكتبت قائله: "أول شمعة حب للبنان فى أول يوم صيام للعذراء، يا رب يخفف عنهم آلامهم وحزنهم، يا رب يعوض عليهم بالخير ويحمى العالم من الأشرار".



يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي مشاركتها في مسلسل "ليه لأ" وهو تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين.



وقامت الفنانة آمال ماهر بغناء التتر بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.



وشارك فى المسلسل كل من أمينة خليل، محمد الشرنوبي، هالة صدقي، شيرين رضا، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، ناردين فرج.