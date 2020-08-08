نسرين طافش: حسين الجسمي يعني الإبداع بلا حدود

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:17 م
بوابة الفجر
روان هيثم
أعربت الفنانة نسرين طافش عن حبها الشديد للفنان حسين الجسمي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر''.

حيث كتبت نسرين طافش قائله: "حسين الجسمى فخر العرب حسين الجسمى يعني الإبداع بلا حدود والنجاح والحب".

وتابعت: "حسين الجسمي يعني بشرة خير ووجه السعد والخير، قامة كبيرة لها كل الحب والاحترام والتقدير.. حسين الجسمى كلنا نحبك".

يذكر أن نسرين طافش تستعد لمسلسلها الجديد "الوجه الآخر" الذى تقدم فيه دور البطولة مع الفنان ماجد المصرى.

مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصرى، نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، أحمد خليل وعدد من الفنانين.

أخبار تهمك

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

سيد عبد الحفيظ يخطر نجم الأهلي بقرار الرحيل

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. سيد عبدالحفيظ يستدعي حسين الشحات للتحقيق

منذ ساعتين و 12 دقيقة

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ ساعة

شرط مثير من أرسنال على برشلونة لضم كوتينيو

منذ ساعتين و 5 دقيقة

خليفة "علاء" يطيح بنجم بيراميدز من قائمة المرشحين للانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مازيمبي يصدم الأهلي في صفقة موليكا

منذ ساعة و نصف

الأخطاء القاتلة لـ"زيدان" ضد مانشستر سيتي

منذ ساعة و 18 دقيقة

زيدان يكشف عن مفاجأة في مستقبله مع ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

السبب وراء إقالة ساري من تدريب السيدة العجوز

منذ 34 دقيقة

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 20 ساعة

اشتعال سيارة أعلى الدائري.. والمرور تغلق الطريق

منذ حوالي 5 ساعات

كواليس حوار الـ15 دقيقة بين جوارديولا وزيدان

منذ حوالي 3 ساعات

لاعب الأهلي السابق يكشف لـ"الفجر" عن المستور في سرقة فيلا الخطيب"

منذ حوالي 15 ساعة

حارس الزمالك مطلوب في وادي دجلة

منذ 34 دقيقة

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:30 م

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

الأخطاء القاتلة لـ"زيدان" ضد مانشستر سيتي

02:17 م

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

12:57 ص

السبب وراء إقالة ساري من تدريب السيدة العجوز

03:01 م

شرط مثير من أرسنال على برشلونة لضم كوتينيو

01:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا