نسرين طافش: حسين الجسمي يعني الإبداع بلا حدود

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أعربت الفنانة نسرين طافش عن حبها الشديد للفنان حسين الجسمي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر''.



حيث كتبت نسرين طافش قائله: "حسين الجسمى فخر العرب حسين الجسمى يعني الإبداع بلا حدود والنجاح والحب".



وتابعت: "حسين الجسمي يعني بشرة خير ووجه السعد والخير، قامة كبيرة لها كل الحب والاحترام والتقدير.. حسين الجسمى كلنا نحبك".



يذكر أن نسرين طافش تستعد لمسلسلها الجديد "الوجه الآخر" الذى تقدم فيه دور البطولة مع الفنان ماجد المصرى.



مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصرى، نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، أحمد خليل وعدد من الفنانين.