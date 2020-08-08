تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق ورجل أعمال بـ"الحزام الأخضر" إلى الغد
السبت 08/أغسطس/2020 - 02:16 م
مـروة هيـكل
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم السبت، تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكى عبدالقوى، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "الحزام الأخضر"، لجلسة الغد.
ويواجه الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وثلاث من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعرها.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود، وتقارير اللجان الفنية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وتحريات مباحث الأموال العامة.
كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التى جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.
وفي سياق آخر، أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، الطريق الدائري إثر اشتعال سيارة على الطريق.
وتلقت الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين مما أدى إلي اشتعال السيارة أعلي الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع إلي المنيب، وتم غلق الطريق الرئيسي.
وأجرت الإدارة العامة للمرور تحويل الحركة المرورية علي الطريق الداعم وتم انتقال قيادات الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية.. وسنوافيكم بباقي التفاصيل.
وفي سياق مغاير، أفاد مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة، بأن الفيلا المسروقة بمدينة 6 أكتوبر، تقيم بها نجلة رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.
وأوضح المصدر إلى "الفجر" أن مجهولين تسللوا سور الفيلا، وكسروا جزء حديدي من النافذة، ودخلوا إلى الفيلا من خلاله: "كسروا عود حديد من شباك الفيلا ودخلوا"، على حسب وصف المصدر.
وأشار المصدر إلى أن المسروقات عبارة عن إكسسوارات حريمي "عقد وإنسيال فالصو، وأجهزة ريسيفر، مؤكدا أن "المسروقات حاجات بسيطة".
وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث، لكشف ملابسات تعرض منزل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للسرقة على يد مجهولين، بمدينة 6 أكتوبر.
وحرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، محضرا بتعرض منزله للسرقة، على يد مجهولين، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وفوجئ الخطيب عقب عودته رفقة أسرته من الإجازة الصيفية بالساحل الشمالي، بسرقة العديد من محتويات منزله.
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع اكتوبر، بورود بلاغا للرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث اكتوبر، بتعرض فيلا تقيم بها نجلة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بحي الأشجار للسرقة على يد مجهولين.
وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد ربيع مفتش مباحث فرقة حدائق اكتوبر، والمقدم إكرامي البطران وكيل فرقة حدائق اكتوبر، والرائد هاني عماد رئيس مباحث القسم، لمعاينة مكان البلاغ، وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وتتبع خط سير هروب الجناة، وسرعة ضبطهم قبل تصرفهم في المضبوطات.