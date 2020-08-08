فان بيرسي: انضميت للجهاز الفني لفينورد لاستكشاف عالم التدريب

قال روبن فان بيرسي إنه انضم للطاقم الفني لنادي فينوورد روتردام لمساعدة مهاجمي الفريق في إنهاء الهجمات واستكشاف عالم التدريب رغم أنه لا يعرف على وجه الدقة تسمية محددة لمنصبه الجديد في النادي المنافس في الدوري الهولندي.





وقال فان بيرسي في تصريحات نشرتها وسائل إعلام هولندية يوم السبت :”هذه ليست مهمة رسمية ولهذا أجد صعوبة في تسميتها. فعلى سبيل المثال لا أعتبر نفسي مدربا للمهاجمين.. سأترك لنفسي الفرصة لاستكشاف الأمر هنا وإن كان الوضع سيروق لي وهل سأتمكن من مساعدة الطاقم الفني قليلا أم لا".





ويسعى المدرب ديك أدفوكات إلى إقناع فان بيرسي (37 عاما) بالانضمام لطاقمه الفني بعد أن عمل الرجلان سويا في فناربخشه التركي.





وقال فان بيرسي عن ذلك :"كان من المفترض الانضمام للفريق في الموسم الماضي لكنه لم يحدث. اتصل بي ديك وعرض علي الانضمام لناديه ولا يمكنك أن ترفض طلبا من ديك".





وأنهى فان بيرسي مسيرته كلاعب في صفوف فينوورد قبل عام بعد عودته للنادي الذي بدأ فيه مسيرته في المستطيل الأخضر خلال سنوات المراهقة.





وخلال مسيرته حقق فان بيرسي نجاحات كثيرة في أرسنال ومانشستر يونايتد وفناربخشه كما شارك في 102 مباراة دولية مع منتخب هولندا.





وقال فان بيريسي أيضا :"خلال العام الماضي فعلت فقط الأشياء التي أحبها.. فقد عملت محللا في إنجلترا وسافرت كثيرا مع أسرتي. والآن سارى إن كنت سأستمع بالمهمة الجديدة أم لا".