فان بيرسي: انضميت للجهاز الفني لفينورد لاستكشاف عالم التدريب

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:04 م
فان بيرسي
فان بيرسي
قال روبن فان بيرسي إنه انضم للطاقم الفني لنادي فينوورد روتردام لمساعدة مهاجمي الفريق في إنهاء الهجمات واستكشاف عالم التدريب رغم أنه لا يعرف على وجه الدقة تسمية محددة لمنصبه الجديد في النادي المنافس في الدوري الهولندي.

وقال فان بيرسي في تصريحات نشرتها وسائل إعلام هولندية يوم السبت :”هذه ليست مهمة رسمية ولهذا أجد صعوبة في تسميتها. فعلى سبيل المثال لا أعتبر نفسي مدربا للمهاجمين.. سأترك لنفسي الفرصة لاستكشاف الأمر هنا وإن كان الوضع سيروق لي وهل سأتمكن من مساعدة الطاقم الفني قليلا أم لا".

ويسعى المدرب ديك أدفوكات إلى إقناع فان بيرسي (37 عاما) بالانضمام لطاقمه الفني بعد أن عمل الرجلان سويا في فناربخشه التركي.

وقال فان بيرسي عن ذلك :"كان من المفترض الانضمام للفريق في الموسم الماضي لكنه لم يحدث. اتصل بي ديك وعرض علي الانضمام لناديه ولا يمكنك أن ترفض طلبا من ديك".

وأنهى فان بيرسي مسيرته كلاعب في صفوف فينوورد قبل عام بعد عودته للنادي الذي بدأ فيه مسيرته في المستطيل الأخضر خلال سنوات المراهقة.

وخلال مسيرته حقق فان بيرسي نجاحات كثيرة في أرسنال ومانشستر يونايتد وفناربخشه كما شارك في 102 مباراة دولية مع منتخب هولندا.

وقال فان بيريسي أيضا :"خلال العام الماضي فعلت فقط الأشياء التي أحبها.. فقد عملت محللا في إنجلترا  وسافرت كثيرا مع أسرتي. والآن سارى إن كنت سأستمع بالمهمة الجديدة أم لا".

أخبار تهمك

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 21 ساعة

6 تصريحات قوية من مرتضى منصور

منذ ساعتين و 13 دقيقة

شرط مثير من أرسنال على برشلونة لضم كوتينيو

منذ ساعة الا ربع

فايلر يستقر على ملامح تشكيل الأهلي أمام إنبي

منذ 43 دقيقة

خليفة "علاء" يطيح بنجم بيراميدز من قائمة المرشحين للانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

اشتعال سيارة أعلى الدائري.. والمرور تغلق الطريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 19 ساعة

بشرى سارة لـ"كارتيرون" في تدريبات الزمالك

منذ ساعة الا ربع

إكرامي: رمضان صبحي لن يبقى في الأهلي.. والخطيب يتعرض لحملة ممنهجة

منذ أقل من ساعة

كواليس حوار الـ15 دقيقة بين جوارديولا وزيدان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سيد عبدالحفيظ يستدعي حسين الشحات للتحقيق

منذ أقل من ساعة

زيدان يكشف عن مفاجأة في مستقبله مع ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

سيد عبد الحفيظ يخطر نجم الأهلي بقرار الرحيل

منذ ساعة و 27 دقيقة

لاعب الأهلي السابق يكشف لـ"الفجر" عن المستور في سرقة فيلا الخطيب"

منذ حوالي 14 ساعة

يوفنتوس يفاوض "خليفة" ماوريسيو ساري

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:30 م

شرط مثير من أرسنال على برشلونة لضم كوتينيو

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

12:57 ص

كواليس حوار الـ15 دقيقة بين جوارديولا وزيدان

12:37 م

سيد عبد الحفيظ يخطر نجم الأهلي بقرار الرحيل

12:48 م

عاجل.. سيد عبدالحفيظ يستدعي حسين الشحات للتحقيق

01:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا