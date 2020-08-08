سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 8-8-2020 في البنوك

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:53 م
بوابة الفجر

استقر سعر اليورو الأوروبى خلال تعاملات اليوم السبت 8-8-2020 ،حيث سجل متوسط سعر اليورو الأوروبي  بالبنك الأهلى المصرى 18.71 جنيه للشراء و18.90 جنيه للبيع، مقتربا من مستوى 19 جنيها، وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.90 جنيه للبيع.


وسجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.86 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 18.60 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 18.72 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 18.67 جنيه للشراء، و18.83 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 18.69 جنيه للشراء، و18.87 جنيه للبيع.

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