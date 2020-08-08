كاديلاك تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة "ليريك"

كشفت شركة كاديلاك بشكل رسمب عن سيارتها الكهربائية الجديدة "ليريك"، تمهيدًا لسيارة إنتاجية ستصل في 2022 وحسب متحدث كاديلاك فسوف تكون مشابهة للسيارة الاختبارية بنسبة 85%.





تنقل ليريك كلاً من تقنيات وتصاميم الشركة إلى المستوى التالي، بُنيت ليريك على قاعدة عجلات كهربائية جديدة تدعم الشحن السريع بنظام 150 كيلوواط، أو الشحن العادي 19 كيلوواط. وتحمل السيارة حزمة بطاريات سعة 100 كيلوواط-ساعة.





حملت السيارة تصميم يبرز أسلوب كاديلاك مع شبك جديد تدعوه الشركة الكريستالة السوداء، والذي يلعب دوراً في الإضاءة كذلك بالعديد من الطرق المختلفة، من ناحية أخرى أتى التصميم الخلفي مختلفاً وحصل على مصابيح جانبية غير مألوفة في عالم السيارات.





يأتي الكونسول بشاشة كبيرة مقاس 33 إنش كأول شاشة في صناعة السيارات بعمق ألوان 14-بت يدعم أكثر من مليار لون حقيقي، أي أكثر بـ64 مرة من الشاشات التقليدية. إضافة لذلك تحمل ليريك بروجيكتور أمامي يدعم الواقع المعزز بطبقتي عرض تظهر أحدها معلومات السيارة والأخرى معلومات الملاحة، أضافت كاديلاك إلى ليريك نظام عزل الضجيج الخارجي كميزة هامة للسيارات الفاخرة المستقبلية، وبالطبع حصلت السيارة على نظام كاديلاك Super Cruise للقيادة شبه الذاتية.





ستتوفر السيارة الإنتاجية بنظام الدفع الخلفي أو الكلي، وعند وصلولها ستحمل بطاقة سعر ينافس السيارات الكهربائية وسيارات الوقود على حد سواء.