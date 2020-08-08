كاديلاك تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة "ليريك"

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:48 م
كاديلاك ليريك
كاديلاك ليريك
كشفت شركة كاديلاك بشكل رسمب عن سيارتها الكهربائية الجديدة "ليريك"، تمهيدًا لسيارة إنتاجية ستصل في 2022 وحسب متحدث كاديلاك فسوف تكون مشابهة للسيارة الاختبارية بنسبة 85%.

تنقل ليريك كلاً من تقنيات وتصاميم الشركة إلى المستوى التالي، بُنيت ليريك على قاعدة عجلات كهربائية جديدة تدعم الشحن السريع بنظام 150 كيلوواط، أو الشحن العادي 19 كيلوواط. وتحمل السيارة حزمة بطاريات سعة 100 كيلوواط-ساعة.

حملت السيارة تصميم يبرز أسلوب كاديلاك مع شبك جديد تدعوه الشركة الكريستالة السوداء، والذي يلعب دوراً في الإضاءة كذلك بالعديد من الطرق المختلفة، من ناحية أخرى أتى التصميم الخلفي مختلفاً وحصل على مصابيح جانبية  غير مألوفة في عالم السيارات.

يأتي الكونسول بشاشة كبيرة مقاس 33 إنش كأول شاشة في صناعة السيارات بعمق ألوان 14-بت يدعم أكثر من مليار لون حقيقي، أي أكثر بـ64 مرة من الشاشات التقليدية. إضافة لذلك تحمل ليريك بروجيكتور أمامي يدعم الواقع المعزز بطبقتي عرض تظهر أحدها معلومات السيارة والأخرى معلومات الملاحة،  أضافت كاديلاك إلى ليريك نظام عزل الضجيج الخارجي كميزة هامة للسيارات الفاخرة المستقبلية،  وبالطبع حصلت السيارة على نظام كاديلاك Super Cruise للقيادة شبه الذاتية.

ستتوفر السيارة الإنتاجية بنظام الدفع الخلفي أو الكلي، وعند وصلولها ستحمل بطاقة سعر ينافس السيارات الكهربائية وسيارات الوقود على حد سواء.

أخبار تهمك

كواليس حوار الـ15 دقيقة بين جوارديولا وزيدان

منذ ساعة و نصف

6 تصريحات قوية من مرتضى منصور

منذ ساعتين و 6 دقيقة

سيد عبد الحفيظ يخطر نجم الأهلي بقرار الرحيل

منذ ساعة و 20 دقيقة

إكرامي: رمضان صبحي لن يبقى في الأهلي.. والخطيب يتعرض لحملة ممنهجة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر يستقر على ملامح تشكيل الأهلي أمام إنبي

منذ 36 دقيقة

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 21 ساعة

لاعب الأهلي السابق يكشف لـ"الفجر" عن المستور في سرقة فيلا الخطيب"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. سيد عبدالحفيظ يستدعي حسين الشحات للتحقيق

منذ ساعة الا ربع

بشرى سارة لـ"كارتيرون" في تدريبات الزمالك

منذ 40 دقيقة

زيدان يكشف عن مفاجأة في مستقبله مع ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

خليفة "علاء" يطيح بنجم بيراميدز من قائمة المرشحين للانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

اشتعال سيارة أعلى الدائري.. والمرور تغلق الطريق

منذ حوالي 4 ساعات

شرط مثير من أرسنال على برشلونة لضم كوتينيو

منذ 37 دقيقة

يوفنتوس يفاوض "خليفة" ماوريسيو ساري

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:30 م

شرط مثير من أرسنال على برشلونة لضم كوتينيو

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

12:57 ص

كواليس حوار الـ15 دقيقة بين جوارديولا وزيدان

12:37 م

سيد عبد الحفيظ يخطر نجم الأهلي بقرار الرحيل

12:48 م

عاجل.. سيد عبدالحفيظ يستدعي حسين الشحات للتحقيق

01:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا