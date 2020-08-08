الدولار ينتعش بعد حظر التعامل مع التطبيقات الصينية

انتعش الدولار واستعاد بعض رونقه كأداة تحوط في حين حل الضعف بالعملات الرئيسة الأخرى أمس، بعد أن أخذ الرئيس دونالد ترمب خطوات لحظر التعامل مع المالكين الصينيين لتطبيقين رائجين على الهواتف المحمولة.









أصدر ترمب أمس الأول أمرا تنفيذيا يحظر التعامل مع بايت دانس، الشركة الصينية المالكة لتطبيق مشاركة التسجيلات المصورة "تيك توك"، ومع تنسنت القابضة، مالكة تطبيق وي-تشات للتراسل.









وقالت إستر مارية ريخلت، محللة سوق الصرف لدى "كومرتس بنك"، "الشيء المهم للعملات لم يتغير وهو التوقعات الاقتصادية"، مضيفة أن "العنصر الحاسم يظل متمثلا في معرفة الدول الرابحة من الخاسرة بعد فيروس كورونا".









وتابعت "من السهل على الدولار الأمريكي أن يجد المبرر للصعود من جديد".

وتراجع اليورو 0.3 في المائة إلى 1.1845 دولار، في حين نزل الجنيه الاسترليني 0.2 في المائة ليسجل 1.3115 دولار.









حل الضعف بالعملات الرئيسة الأخرى أيضا مقابل الدولار، باستثناء الين الياباني، الذي استقر في أحدث سعر له عند 105.58.









ونزل الدولار الأسترالي، متأثرا ببواعث القلق من تدهور العلاقات الأمريكية الصينية وتقييم متشائم من بنك الاحتياطي الأسترالي للاقتصاد المحلي. وهبطت العملة 0.3 في المائة إلى 0.7220.









وكان الدولار الأمريكي شهد تراجعا مطردا في الأسابيع الأخيرة بسبب تضافر عوامل مثل ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وتراجع مطرد لعوائد سندات الخزانة، وغياب التوافق في واشنطن على حزمة تحفيز مالي جديدة.









إلى ذلك، استقر الذهب بالقرب من مستوى قياسي مرتفع مع ارتفاع الدولار، لكن بواعث القلق حيال تفاقم الجائحة أبقت الذهب بصدد أطول مكاسبه الأسبوعية في نحو عشرة أعوام.









وسجل السعر الفوري للذهب مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2072.50 دولار للأوقية "الأونصة" في المعاملات المبكرة، وكان بحلول الساعة 06:13 بتوقيت جرينتش منخفضا 0.1 في المائة إلى 2062.15 دولار. زاد المعدن 4.4 في المائة هذا الأسبوع فيما ستصبح مكاسبه الأسبوعية التاسعة على التوالي. وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 في المائة لتسجل 2072 دولارا للأوقية.









تخلت الفضة هي الأخرى عن مكاسبها المبكرة لتصبح منخفضة 0.7 في المائة إلى 28.75 دولار للأوقية، لكنها مرتفعة نحو 18 في المائة منذ بداية الأسبوع.









وقال وارن باترسون المحلل في "آي.إن.جي"، "من الصعب ألا تكون النظرة إزاء الذهب متفائلة.. في حين إن وتيرة الصعود قد تتباطأ، فهناك بلا ريب مجال لمزيد من الصعود في المدى القريب، وفي المتبقي من العام".









وحد من تقدم الذهب صعود الدولار 0.3 في المائة أمام منافسيه في ظل تأثر الشهية للمخاطرة سلبا بعد قرار الرئيس دونالد ترمب حظر التعاملات الأمريكية على تطبيقين صينيين رائجين. وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 2.5 في المائة إلى 972.74 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 0.6 في المائة إلى 2208.68 دولار.