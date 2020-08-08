"الفجر الفني" يكشف كواليس زيارة تامر حسني لعائلة مصطفى حفناوي

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:42 م
بوابة الفجر
نور طلعت
حرص الفنان تامر حسني، مساء أمس على زيارة اليوتيوبر الشهير مصطفى حفناوي، بالمستشفى الجوي في التجمع الخامس بعد إصابته بنزيف فى المخ وبسبب تشخيصه خطأ من قبل الأطباء أصيب بشلل نصفى ودخل فى غيبوبة.

ذهب حسني، إلى المستشفى ليقدم الدعم المعنوي لعائلة مصطفى، وليستفسر عن حالته الصحية بالضبط من الأطباء، لرغبة حسني في سفر مصطفى، إلى الخارج على نفقته الخاصة لتلقي العلاج أو إجراء عمليات جراحية، في حالة عدم توفر العلاج المناسب له بالدولة، ولكن جاء رد الأطباء بأن حالته الصحية حرجة وصعبة للغاية ولا يتغير شئ في الحاله إذا سافر وأكدوا على احتياج مصطفى لمعجزة إلهية.

ومن المعروف عن مصطفى، أنه من جمهور الفنان تامر حسني، ويحبه جدًا وكان حسنى قد احتفل بعيد ميلاده منذ 3 سنوات وفاجأه تامر، بإحضار "تورتة" له، واحتفل معه بعيد ميلاده وقام بغناء "كل سنة وأنت طيب" في "الكرفان" الخاص به وقت تصويره فيلم"تصبح على خير" على الرغم من انشغاله بتصوير مشاهد فيلمه.

أخبار تهمك

لاعب الأهلي السابق يكشف لـ"الفجر" عن المستور في سرقة فيلا الخطيب"

منذ حوالي 14 ساعة

شرط مثير من أرسنال على برشلونة لضم كوتينيو

منذ 36 دقيقة

زيدان يكشف عن مفاجأة في مستقبله مع ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يستقر على ملامح تشكيل الأهلي أمام إنبي

منذ 35 دقيقة

يوفنتوس يفاوض "خليفة" ماوريسيو ساري

منذ ساعتين و 18 دقيقة

سيد عبد الحفيظ يخطر نجم الأهلي بقرار الرحيل

منذ ساعة و 19 دقيقة

خليفة "علاء" يطيح بنجم بيراميدز من قائمة المرشحين للانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

6 تصريحات قوية من مرتضى منصور

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

كواليس حوار الـ15 دقيقة بين جوارديولا وزيدان

منذ ساعة و نصف

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 19 ساعة

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 21 ساعة

بشرى سارة لـ"كارتيرون" في تدريبات الزمالك

منذ 39 دقيقة

إكرامي: رمضان صبحي لن يبقى في الأهلي.. والخطيب يتعرض لحملة ممنهجة

منذ ساعة الا ربع

اشتعال سيارة أعلى الدائري.. والمرور تغلق الطريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سيد عبدالحفيظ يستدعي حسين الشحات للتحقيق

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:30 م

شرط مثير من أرسنال على برشلونة لضم كوتينيو

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

12:57 ص

كواليس حوار الـ15 دقيقة بين جوارديولا وزيدان

12:37 م

سيد عبد الحفيظ يخطر نجم الأهلي بقرار الرحيل

12:48 م

عاجل.. سيد عبدالحفيظ يستدعي حسين الشحات للتحقيق

01:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا