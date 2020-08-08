"الفجر الفني" يكشف كواليس زيارة تامر حسني لعائلة مصطفى حفناوي

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حرص الفنان تامر حسني، مساء أمس على زيارة اليوتيوبر الشهير مصطفى حفناوي، بالمستشفى الجوي في التجمع الخامس بعد إصابته بنزيف فى المخ وبسبب تشخيصه خطأ من قبل الأطباء أصيب بشلل نصفى ودخل فى غيبوبة.



ذهب حسني، إلى المستشفى ليقدم الدعم المعنوي لعائلة مصطفى، وليستفسر عن حالته الصحية بالضبط من الأطباء، لرغبة حسني في سفر مصطفى، إلى الخارج على نفقته الخاصة لتلقي العلاج أو إجراء عمليات جراحية، في حالة عدم توفر العلاج المناسب له بالدولة، ولكن جاء رد الأطباء بأن حالته الصحية حرجة وصعبة للغاية ولا يتغير شئ في الحاله إذا سافر وأكدوا على احتياج مصطفى لمعجزة إلهية.



ومن المعروف عن مصطفى، أنه من جمهور الفنان تامر حسني، ويحبه جدًا وكان حسنى قد احتفل بعيد ميلاده منذ 3 سنوات وفاجأه تامر، بإحضار "تورتة" له، واحتفل معه بعيد ميلاده وقام بغناء "كل سنة وأنت طيب" في "الكرفان" الخاص به وقت تصويره فيلم"تصبح على خير" على الرغم من انشغاله بتصوير مشاهد فيلمه.



