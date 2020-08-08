الإمارات تسجل 230 حالة شفاء من فيروس كورونا

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:33 م
الإمارات
الإمارات
وكالات

أجرت وزارة الصحة و وقاية المجتمع الاماراتية، 63,792 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

 

وقالت وزارة الصحة و وقاية المجتمع الاماراتية، إن الفحوصات في الدولة تهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والمخالطين لهم وعزلهم

 

وكان تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، ساهم  في الكشف عن 239 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 62,300 حالة.

 

وقد أعلنت الوزراة الإماراتية، عن شفاء 230 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 56,245.

 

وأكدت وزارة الصحة و وقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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