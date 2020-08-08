بكين: عقوبات واشنطن على المسؤولين بهونج كونج والصين "أفعال بهلوانية"

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:34 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
قال مكتب تمثيلي بكين الأعلى في هونج كونج، اليوم السبت، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على كبار المسؤولين في هونج كونج والصين هي "أفعال بهلوانية" لا تخيف أو ترهب الشعب الصيني.

وقال مكتب الاتصال في بيان: "تم الكشف عن النوايا غير الأخلاقية للسياسيين الأمريكيين لدعم الفوضى المناهضة للصين في هونج كونج، وأعمال التهريج التي قاموا بها سخيفة حقًا. التخويف والتهديد لا يمكن أن يخيف الشعب الصيني."، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وبحسب البيان، قال "لو"، أكبر مسؤول سياسي في البر الرئيسي في الأراضي التي تسيطر عليها الصين: "إن العقوبات الأمريكية المفروضة عليه تشير إلى أنه كان يفعل ما "ينبغي أن يفعله لبلدي وهونج كونج".

وتسارعت هذه الخطوة من التدهور السريع للعلاقات الصينية الأمريكية، بعد أكثر من شهر من فرض بكين تشريعات شاملة للأمن القومي في هونج كونج قوبلت بإدانة من الحكومات الغربية وأثارت فوضى في أنحاء المدينة.

يشرف "لو" على تنفيذ قانون الأمن المثير للجدل الذي يسمح لوكلاء الأمن بالبر الرئيسي بأن يكونوا مقيمين رسميًا في أكثر مدن الصين حريةً للمرة الأولى.

وإلى جانب "لو" و"لام"، تستهدف العقوبات مفوض شرطة هونج كونج، كريس تانج وسلفه ستيفن لو. جون لي، وزير الأمن في هونج كونج، وتيريزا تشينج.

وزير العدل. كما تم تعيين شيا باولونج ، مدير مكتب شؤون هونج كونج وماكاو في بكين.

وقال قائد الشرطة تانج لوسائل الإعلام المحلية، اليوم السبت، إن الحفاظ على أمن البلاد وهونج كونج من مسؤوليته، والعقوبات الأجنبية لا معنى لها.

تجمد العقوبات أي أصول أمريكية للمسؤولين، وتمنعهم من القيام بأعمال تجارية في البلاد وتمنع الأمريكيين عمومًا من التعامل معهم.

وقالت الزعيمة لام المدعومة من بكين لوسائل إعلام محلية في وقت سابق، إنها لا تملك أصولًا في الولايات المتحدة.

تحرك المنظمون الماليون في هونج كونج لتهدئة مخاوف السوق اليوم السبت، حيث تصارع البنوك في المدينة مع تداعيات العقوبات. وقالت هيئة مراقبة الأسواق، إنها ليست على علم بأي جانب من جوانب العقوبات من شأنه أن يؤثر على كيفية قيام الشركات المالية بعملياتها العادية في المدينة.

بشكل منفصل، قالت حكومة هونج كونج، إن العقوبات "مخزية وحقيرة" وتمثل تدخلاً "صارخًا وبربريًا" في الشؤون الداخلية للصين.

وقال متحدث باسم الحكومة: "لن نخاف".

فرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة عقوبات على لوه هوينينج، رئيس مكتب الاتصال الصيني، وكذلك زعيمة هونج كونج، كاري لام، ومسؤولين حاليين وسابقين آخرين تتهمهم واشنطن بتقليص الحريات السياسية في المركز المالي العالمي.

أخبار تهمك

كواليس حوار الـ15 دقيقة بين جوارديولا وزيدان

منذ ساعة و 26 دقيقة

اشتعال سيارة أعلى الدائري.. والمرور تغلق الطريق

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يستقر على ملامح تشكيل الأهلي أمام إنبي

منذ نصف ساعة

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 19 ساعة

شرط مثير من أرسنال على برشلونة لضم كوتينيو

منذ 33 دقيقة

عاجل.. سيد عبدالحفيظ يستدعي حسين الشحات للتحقيق

منذ 40 دقيقة

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 21 ساعة

لاعب الأهلي السابق يكشف لـ"الفجر" عن المستور في سرقة فيلا الخطيب"

منذ حوالي 14 ساعة

6 تصريحات قوية من مرتضى منصور

منذ ساعتين

سيد عبد الحفيظ يخطر نجم الأهلي بقرار الرحيل

منذ ساعة و 15 دقيقة

يوفنتوس يفاوض "خليفة" ماوريسيو ساري

منذ ساعتين و 14 دقيقة

إكرامي: رمضان صبحي لن يبقى في الأهلي.. والخطيب يتعرض لحملة ممنهجة

منذ 41 دقيقة

زيدان يكشف عن مفاجأة في مستقبله مع ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة لـ"كارتيرون" في تدريبات الزمالك

منذ 35 دقيقة

خليفة "علاء" يطيح بنجم بيراميدز من قائمة المرشحين للانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:30 م

شرط مثير من أرسنال على برشلونة لضم كوتينيو

كواليس حوار الـ15 دقيقة بين جوارديولا وزيدان

12:37 م

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

12:57 ص

سيد عبد الحفيظ يخطر نجم الأهلي بقرار الرحيل

12:48 م

عاجل.. سيد عبدالحفيظ يستدعي حسين الشحات للتحقيق

01:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا