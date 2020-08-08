بكين: عقوبات واشنطن على المسؤولين بهونج كونج والصين "أفعال بهلوانية"

قال مكتب تمثيلي بكين الأعلى في هونج كونج، اليوم السبت، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على كبار المسؤولين في هونج كونج والصين هي "أفعال بهلوانية" لا تخيف أو ترهب الشعب الصيني.





وقال مكتب الاتصال في بيان: "تم الكشف عن النوايا غير الأخلاقية للسياسيين الأمريكيين لدعم الفوضى المناهضة للصين في هونج كونج، وأعمال التهريج التي قاموا بها سخيفة حقًا. التخويف والتهديد لا يمكن أن يخيف الشعب الصيني."، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





وبحسب البيان، قال "لو"، أكبر مسؤول سياسي في البر الرئيسي في الأراضي التي تسيطر عليها الصين: "إن العقوبات الأمريكية المفروضة عليه تشير إلى أنه كان يفعل ما "ينبغي أن يفعله لبلدي وهونج كونج".





وتسارعت هذه الخطوة من التدهور السريع للعلاقات الصينية الأمريكية، بعد أكثر من شهر من فرض بكين تشريعات شاملة للأمن القومي في هونج كونج قوبلت بإدانة من الحكومات الغربية وأثارت فوضى في أنحاء المدينة.





يشرف "لو" على تنفيذ قانون الأمن المثير للجدل الذي يسمح لوكلاء الأمن بالبر الرئيسي بأن يكونوا مقيمين رسميًا في أكثر مدن الصين حريةً للمرة الأولى.





وإلى جانب "لو" و"لام"، تستهدف العقوبات مفوض شرطة هونج كونج، كريس تانج وسلفه ستيفن لو. جون لي، وزير الأمن في هونج كونج، وتيريزا تشينج.





وزير العدل. كما تم تعيين شيا باولونج ، مدير مكتب شؤون هونج كونج وماكاو في بكين.





وقال قائد الشرطة تانج لوسائل الإعلام المحلية، اليوم السبت، إن الحفاظ على أمن البلاد وهونج كونج من مسؤوليته، والعقوبات الأجنبية لا معنى لها.





تجمد العقوبات أي أصول أمريكية للمسؤولين، وتمنعهم من القيام بأعمال تجارية في البلاد وتمنع الأمريكيين عمومًا من التعامل معهم.





وقالت الزعيمة لام المدعومة من بكين لوسائل إعلام محلية في وقت سابق، إنها لا تملك أصولًا في الولايات المتحدة.





تحرك المنظمون الماليون في هونج كونج لتهدئة مخاوف السوق اليوم السبت، حيث تصارع البنوك في المدينة مع تداعيات العقوبات. وقالت هيئة مراقبة الأسواق، إنها ليست على علم بأي جانب من جوانب العقوبات من شأنه أن يؤثر على كيفية قيام الشركات المالية بعملياتها العادية في المدينة.





بشكل منفصل، قالت حكومة هونج كونج، إن العقوبات "مخزية وحقيرة" وتمثل تدخلاً "صارخًا وبربريًا" في الشؤون الداخلية للصين.





وقال متحدث باسم الحكومة: "لن نخاف".



