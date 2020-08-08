بشرى سارة لـ"كارتيرون" في تدريبات الزمالك

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:28 م
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته ظهر  اليوم على ملعب فندق الإقامة بمعسكر الفريق ببرج العرب.

وبدأ المران بمحاضرة قصيرة من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق عن بعض ملاحظاته عن مباراة المصري الأخيرة والتي فاز بها الفريق بهدف دون رد ثم تحدث عن أهمية لقاء الإتحاد السكندري المقرر بعد غد الإثنين باستاد الجيش ببرج العرب وضرورة الفوز بالثلاث نقاط.

وأشاد المدير الفني بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبيه في لقاء المصري متمنيا أن يزيد الأداء من مباراة إلى أخرى لاستمرار الانتصارات

كما شارك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المران الصباحي اليوم.

وانتظم الثنائي بالمعسكر بعد سلبية المسحة الخاصة بهما والتي انضما بعدها إلى معسكر برج العرب.

وكان المدير الفني باتريس كارتيرون قد عقد جلسة مع اللاعبين اطمئن خلالها على البرنامج التدريبي الذي تم تنفيذه خلال تواجد اللاعبين بالمغرب وأشاد بتطبيق اللاعبين للبرنامج.




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