أحمد رأفت يدرس إعتزال كرة القدم

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:26 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل


يدرس اللاعب أحمد رافت "حاوى" منتخب السويس السابق ولاعب فريق السماد الحالي اعتزال كرة القدم، من أجل الترشح للانتخابات التكميلية بنادى منتخب السويس.

وينوي " رأفت " الترشح لمقعد عضو مجلس ادارة فوق السن كبديل ليوسف عثمان عضو المجلس السابق والذي تقدم باستقالته خلال العام الماضي.

وكان رأفت صاحب الـ ٣١ عاما قد بدأ حياته الكروية بناشئين نادى منتخب السويس ، ثم الانضمام لنادى المقاولون العرب موسم بالدورى الممتاز ثم عاد لمنتخب السويس وساهم معهم في الصعود لدورة الترقي، ثم انضم لنادى القناة الموسم قبل الماضي، ويلعب حاليا لنادى سماد السويس بدورى القسم الثالث.

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