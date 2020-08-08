حارس الزمالك مطلوب في وادي دجلة

كشفت تقارير صحفية عن دخول وادي دجلة في مفاوضات مع محمد صبحي حارس مرمى الزمالك وذلك من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وتم عرض خدمات محمد صبحي على وادي دجلة وهناك ترحيب قوي من الفريق الدجلاوي بفكرة الحصول على خدماته في ظل إمكانياته الفنية المميزة.





ويواصل وادي دجلة محاولاته للتعاقد مع حارس مرمى الزمالك واستغلال وجود عدد من الأسماء المميزة في القلعة البيضاء في هذا المركز من خلال وجود كلا من محمود جنش وأبو جبل ومحمد عواد.





ويبذل وادي دجلة محاولاته في البحث عن حارس مرمى مميز خصوصًا بعد الاستقرار على عدم تجديد عقد محمد عبد المنصف.











