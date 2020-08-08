عاجل.. سيد عبدالحفيظ يستدعي حسين الشحات للتحقيق

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قرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استدعاء حسين الشحات لاعب الفريق، من أجل التحقيق معه خلال الساعات القليلة المقبلة.



ويأتي قرار سيد عبدالحفيظ، بعدما قام اللاعب بخرق تعاليم الجهاز الفني، والظهور إعلاميًا رغم وجود قرار بمنع اللاعبين من الظهور الإعلامي قبل المباريات الرسمية.



وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، طالب مدير الكرة بمنع اللاعبين من الخروج في وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية، من أجل التركيز في مباراة إنبي، بالدوري العام.



وهدد سيد عبدالحفيظ، اللاعب بتوقيع أقصى عقوبة مادية عليه في حال ثبوت ظهوره إعلاميًا بالأيام الماضية، أسوةً بما حدث مع النيجيري جونيور أجايي، والذي خرق الحظر الإعلامي في وقت سابق.