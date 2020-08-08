شرط مثير من أرسنال على برشلونة لضم كوتينيو

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:30 م
كوتينيو
كوتينيو
محمد الدمتناوي
أشارت تقارير صحفية، عن تطور جديد بشأن انتقال النجم البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة والمعار لنادي بايرن ميونيخ الألماني، إلى أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن آرسنال يريد ضم كوتينيو على سبيل الإعارة، وليس من خلال البيع نهائي.

وتابعت الصحيفة، أن آرسنال طلب من برشلونة تحمل جزء من راتب كوتينيو أثناء فترة الإعارة.

وأشارت الصحيفة، أن برشلونة لا يريد تحمل جزء من راتب اللاعب البرازيلي، لذا ينتظر أداء كوتينيو في دوري الأبطال مع بايرن ميونيخ، والذي قد يجعله على رادار أندية أخرى.



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