جلسة خاصة بين فايلر ولاعبي الأهلي قبل مواجهة إنبي

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:15 م
فايلر
فايلر
محمد الصو
يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع لاعبي الفريق في مران اليوم السبت من أجل الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة إنبي، المقرر لها بالدوري العام.

ويختتم المارد الأحمر مرانه الرئيسي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة في الخامسة والنصف مساءً استعدادًا لمواجهة الفريق البترولي غدا.

ويواجه الأهلي نظيره إنبي في الثامنة مساء غدٍ الأحد على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الخامس عشر للدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي بقيادة فايلر، صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 49 نقطة، بعد مرور 17 جولة بالموسم.

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