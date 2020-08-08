سوريا تسجل 16 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:12 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في سوريا، اليوم السبت، عن تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا منها حالة وفاة في مناطق شمال وشرق البلاد.

 

وفي وقت سابق، سجلت "الإدارة الذاتية" لشمال شرقي سوريا، 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال شرقي سوريا.

 

وكشفت الإدارة الذاتية " لشمال شرقي سوريا، أن الحالات الأربع هي حالتان في تل رفعت وحالة في كفر نايا والحالة الرابعة في ناحية أحرص بريف حلب.

 

وأشارت إلى أن الحالات تعود لـ 3 نساء ورجل، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس هناك إلى 54 حالة.

 

وكانت الإدارة، أعلنت أمس الأربعاء تسجيل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها، مع تسجيل حالة وفاة لرجل في العقد السادس من العمر بحلب.

 

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