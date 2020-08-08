وزير الإسكان: أجهزة المدن الجديدة تواصل حملاتها للتصدى للمخالفات ورفع الإشغالات

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:03 م
بوابة الفجر

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أجهزة المدن الجديدة بالتنسيق مع الجهات المختصة، تواصل حملاتها للتصدي للمخالفات بأنواعها المختلفة، مشيراً إلى أن أجهزة مدن (العاشر من رمضان -  السادات  - دمياط الجديدة - بدر)، قامت بشن حملات أسفرت عن ضبط عدة مخالفات ورفع إشغالات للحفاظ على النسق الحضاري والجمالي بهذه المدن.


من جانبه، صرح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، بأنه تم تنفيذ عدة حملات لرفع وإزالة كافة أشكال الإشغالات والتعديات بالمدينة بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارات المختصة بالجهاز، موضحاً أن الحملات أسفرت عن إزالة شروع في بناء غرفة مخالفة خارج حدود الوحدة السكنية بالدور الأرضي بالمجاورة ٦٣ بمشروع عصفور الجنة.


وأضاف المهندس خالد شاهين، أنه تم إزالة تند من الحديد والصاج ورفع إشغالات الباعة الجائلين  بالطرق العامة ومركز المدينة بمنطقة صيدناوي، مؤكداً استمرار حملات رصد المخالفات قبل الشروع فيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال التواجد الدائم والمستمر من مهندسي ومسئولي الأحياء بالمدينة.


وفي سياق متصل، صرح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأن  إدارة التنمية بالجهاز بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري بالمدينة، شكلتا حملة للمرور على الأسواق التجارية ومحال الجزارة، للتأكد من تطبيق المواصفات والاشتراطات المطلوبة بها.


وكشف المهندس علاء منيع، عن أن الحملة أسفرت عن إعدام كمية من اللحوم غير  الصالحة، كما تم تحرير محضر لسيارة بيع أسماك مجمدة غير مدون على المنتجات بداخلها بيانات الصلاحية ومجهولة المصدر، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال الاستمرار في رصد المخالفات وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


من جانبه، صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم تنظيم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بمدينة دمياط الجديدة، وللقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن  بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.


وقال المهندس محمد رجب: أسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة أمام المحال بأماكن متفرقة بالمدينة، بجانب رفع جميع الإشغالات والتعديات المقامة من أصحاب المحال التجارية على المسطحات الخضراء، وكذا تم إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة من  فاترينات بيع السجائر وعربات الأطعمة والمشروبات الساخنة، وضبط عدد من مكبرات الصوت من الباعة الجائلين.


وأضاف رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في إطار حرص الجهاز للقضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة والتى تسئ إلى المظهر الجمالي، مؤكداً استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يومياً، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.


وأضاف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم شن حملة لرفع الإشغالات بالحي الرابع بالتنسيق بين إدارتي الأمن والأحياء، موضحاً أن الحملة أسفرت عن التحفظ على عدد ١٥ اسطوانة غاز منزلية، وتحرير ٨ محاضر  إشغال وبيئة ومخالفة شروط تخصيص وسرقة مياه وتجهيز وجبات غير صالحة  للاستخدام الآدمي.


وأشار المهندس عمار مندور إلى أنه تم شن حملة أخرى لرفع الإشغالات بالحيين 3 ، 4، والتي أسفرت عن التحفظ على شاشتي عرض، و5 اسطوانات غاز كبيرة، واسطوانة غاز منزلية، وحقيبة بها قطع غيار،  وعددٍ من المعدات الأخرى،  كما تم تحرير ٢٤ محضر إشغال ومخالفة شروط تخصيص.


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