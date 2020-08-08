تعاون فني جديد يجمع بين حاتم فهمي وعمرو يحيى





يتعاون الشاعر عمرو يحيي، مع المطرب حاتم فهمي، في أغنية جديدة،تنتمي للون الرومانسي، وهى من ألحان حاتم فهمي وتوزيع كريم عبد الوهاب، ولكن لم يتم الاستقرار حتى الآن على اسمها، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.





وفي سياق آخر، يتعاون حاتم فهمي في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم إبراهيم شتا، عمر الشربيني، ربيع السيوفي، كريم محسن، هاني يعقوب، كريم عبد الوهاب، أحمد حسين، محمد عبد السلام وليد شراقي.





ومن ناحية أخرى، طرح حاتم فهمي مؤخرًا فيديو كليب أغنيته الجديدة التى تحمل عنوان "شفت" عبر "يوتيوب" والمتاجر الإلكترونية، ليعود بها بعد فترة غياب طويلة، وهي من كلمات وألحان عمر الشربيني، وتوزيع وميكس وماستر لكريم عبد الوهاب، والكليب من إخراج عمر الشربيني.





والجدير بالذكر أن عمرو يحيى يتعاون مع رامي جمال في أغنية جديدة تنتمي للطابع الدرامي، وهي من ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع وسام عبدالمنعم، ومن المقرر طرحها ضمن أغنيات ألبومه الجديد.







