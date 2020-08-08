إكرامي: رمضان صبحي لن يبقى في الأهلي.. والخطيب يتعرض لحملة ممنهجة

فجر إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، مفاجأة عن مستقبل رمضان صبحي المعار من صفوف هيدرسفيلد إلى الأهلي.





وقال إكرامي الشحات في تصريحات لقناة النهار مساء أمس الجمعة: "رمضان صبحي يريد أن يحترف بعد أن ينهي فترة إعارته مع الأهلي".





وأضاف: "أنصح زوج ابنتي رمضان صبحي أن يخوض تجربة الاحتراف من أجل أن يجد مكانة كبيرة تؤهله للتألق والتفوق".

وتابع: "اتصلت على محمود الخطيب بعد سرقة منزله للاطمئنان عليه لكنه لم يرد فعدت مسرعا من الساحل الشمالي بسبب قلقي عليه ووجدته بخير".





واختتم: "الخطيب يتعرض لحملة ممنهجة من أجل تشويه والهجوم عليه ومن يتحدث عنه بسوء ليس من أبناء الأهلي".















