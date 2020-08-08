استقالة كتلة نواب الكتائب عقب انفجار بيروت

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:05 م
بوابة الفجر
منار طارق
قال رئيس حزب مسيحي في لبنان، إن نواب الحزب الثلاثة في البرلمان سيستقيلون احتجاجا على الحكومة بسبب الانفجار المميت الذي وقع هذا الأسبوع.

وأدلى سامي الجميل بتصريحاته يوم السبت خلال جنازة مسؤول كبير في كتلة حزب الكتائب قتل في انفجار الثلاثاء الذي دمر ميناء بيروت وألحق أضرارا بالعاصمة. وحزب الكتائب هو جزء من المعارضة ومعروف بانتقاده الشديد للحكومة المدعومة من حزب الله وحلفائه.

ويضم البرلمان اللبناني 128 عضوا وقال بعض النواب إنهم سيستقيلون احتجاجا على انتشار الفساد. وقد استقال النائب مروان حمادة في وقت سابق هذا الأسبوع احتجاجا على وقوع الانفجار.

وقد أكد مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تنظيم مؤتمر دولي لتقديم الدعم للبنان، يوم الأحد، بعد انفجار بيروت الدامي، وفقا لما اوردته وكالة "اسوشيتد برس".

وقال مكتب ماكرون، إن مؤتمر الفيديو، المقرر عقده يوم الأحد الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش، ستشترك في استضافته فرنسا والأمم المتحدة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنه سيشارك في المؤتمر الذي سيضم أيضًا قادة دوليين آخرين.

ووعد ماكرون، الذي سار في شوارع بيروت المدمرة خلال زيارة للبنان يوم الخميس، بأن المساعدات لن تذهب إلى "أيدي الفاسدين" ولكن للمنظمات غير الحكومية والسكان المدنيين. وقد كان الرئيس الفرنسي أول زعيم أجنبي يزوره في أعقاب الانفجار المدمر، حيث كانت فرنسا القوة الاستعمارية السابقة في لبنان.


وقد بدأ مسؤولون كبار من الشرق الأوسط وأوروبا الوصول إلى لبنان تعبيرا عن تضامنهم مع البلد الصغير الذي عانى من انفجار مميت هذا الأسبوع تسبب في أضرار واسعة النطاق بالعاصمة بيروت.

وكان أول من وصل يوم السبت هو أحمد أبو الغيط رئيس جامعة الدول العربية التي تضم 22 عضوا وكذلك نائب الرئيس ووزير الخارجية التركي.

وتأتي الزيارات في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لاحتجاجات كبيرة مناهضة للحكومة وسط غضب شعبي ضد النخبة السياسية في لبنان.

يُلقى باللوم على الطبقة الحاكمة في البلاد، المكونة في الغالب من قادة سابقين في حقبة الحرب الأهلية، في انتشار الفساد وعدم الكفاءة وسوء الإدارة الذي ساهم في انفجار يوم الثلاثاء، والذي قتل فيه 154 شخصًا، وأصيب أكثر من 5000 بجروح، وأكبر ميناء في البلاد والمناطق المجاورة. لقد تم تدميره.

نتج عن الانفجار المدمر آلاف الأطنان من نترات الأمونيوم المخزنة في الميناء الذي اشتعل على ما يبدو بسبب حريق.

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