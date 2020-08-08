كانتي جاهز لمواجهة بايرن ميونخ بدوري الأبطال

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:01 م
كانتي
كانتي
استعاد لاعب وسط تشيلسي نغولو كانتي، عافيته قبل خوض إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام بايرن ميونخ في ألمانيا غداً السبت، وسط معاناة النادي اللندني من الإصابات.


وسيخوض مدرب تشيلسي فرانك لامبارد المباراة دون سيزار أزبيليكويتا وكريستيان بوليسيك وبيدرو وجميعهم تعرضوا للإصابة خلال الخسارة 1-2 أمام آرسنال في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، كما سيغيب ويليان أيضاً.


وقال لامبارد للصحافيين إن إصابة الأمريكي بوليسيك، التواء في عضلات الفخذ الخلفية، قد تبعده عن الملاعب لمدة ستة أسابيع بينما سيغيب أزبيليكويتا ثلاثة أسابيع.


لكن روبن لوفتوس-تشيك بات جاهزاً لخوض المباراة من البداية.


وخسر تشيلسي 0-3 في لندن في مباراة الذهاب وأثرت الإصابات التي يعاني منها الفريق في نهاية الموسم المحلي على التشكيلة التي ستواجه النادي البافاري.


وقال لامبارد إن لاعبيه يجب عليهم الحذر.


وأضاف عن خططه: "لا يمكنني القول إن الفريق جاهز تماماً بكافة عناصره، نريد تقديم مباراة جيدة في المجمل، عندما تواجه فريقاً مثل بايرن يجب أن تقدم أداء جيداً للغاية، وهذا لم يحدث بما يكفي في مباراة الذهاب".


ويسعى بايرن للفوز بالثلاثية هذا الموسم عقب فوزه بثنائية الدوري والكأس المحليين.

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