خاص.. بعد"مالك غيران" عمرو دياب يستعد لطرح أغنية جديدة

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يحمل الهضبة عمرو دياب، شعار"الصيف السنة دي كله سينجلات" حيث يستعد دياب، لطرح أغنية جديدة خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، وذلك بعد أغنيته الأخيرة"مالك غيران" التي طرحها منذ أيام، حيث انتهى دياب، من تسجيل الأغنية الجديدة خلال الأيام القليلة الماضية،استعدادًا للطرح



وبدأ دياب، بشكل رسمي العمل على ألبومه الغنائي الجديد، حيث نُفذ أكثر من فكرة جديدة في الكلمات والألحان، ويطلب دياب، يوميًا من الشعراء، والملحنين الذين يتعامل معهم، أفكار جديدة ومختلفة ليضمها للألبوم، الذي لم يستقر حتى الآن على موعد لطرحه.





أغنية "مالك غيران" التي طرحها منذ أيام من كلمات تركى آل الشيخ، ألحان فلكلور شعبى توزيع

salvatore ganacci مكساج وديجتال ماستر أسامة الهندى.



في سياق أخر تدرس إحدى شركات المحمول المتعاقد معها الهضبة عمرو دياب، إقامة حفل غنائي له وسط حضور جماهيري وبتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية وذلك خلال الأسابيع المُقبلة.



وستعرض الشركة الفكرة على عمرو، عقب الانتهاء من دراسة كافة التفاصيل المتعلقة بالحفل.





