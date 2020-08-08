نقلتها الاتحاد للطيران.. الإمارات تقدم 16 طنا مساعدات إلى لبنان

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:48 م
الإمارات
الإمارات
وكالات

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، 16 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى جمهورية لبنان الشقيقة.

 

وبحسب وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية،  تم نقل المساعدات على متن طائرة الاتحاد للطيران من نوع بوينج دريملاينر787 في 6 أغسطس وذلك في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في لبنان بداية هذا الأسبوع.

 

،وقد دعمت الاتحاد للطيران، على مدار الأشهر الماضية، برنامج دولة الإمارات العربية المتحدة لنقل المساعدات الإنسانية إلى أكثر من مليون من العاملين في القطاع الطبي حول العالم وذلك بنقل معدات الحماية الشخصية(PPE) والمساعدات الطبية والغذائية لدعم جهود مكافحة جائحة كورونا.

 


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مساعدات مرفا بيروت كورون انفجار مرفا بيروت انفجار المرفأ الجائحة الامارات

أخبار تهمك

زيدان يكشف عن مفاجأة في مستقبله مع ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

سيد عبد الحفيظ يخطر نجم الأهلي بقرار الرحيل

منذ ساعة و 18 دقيقة

6 تصريحات قوية من مرتضى منصور

منذ ساعتين و 5 دقيقة

شرط مثير من أرسنال على برشلونة لضم كوتينيو

منذ 36 دقيقة

اشتعال سيارة أعلى الدائري.. والمرور تغلق الطريق

منذ حوالي 4 ساعات

لاعب الأهلي السابق يكشف لـ"الفجر" عن المستور في سرقة فيلا الخطيب"

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يستقر على ملامح تشكيل الأهلي أمام إنبي

منذ 34 دقيقة

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

خليفة "علاء" يطيح بنجم بيراميدز من قائمة المرشحين للانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة لـ"كارتيرون" في تدريبات الزمالك

منذ 38 دقيقة

عاجل.. سيد عبدالحفيظ يستدعي حسين الشحات للتحقيق

منذ 43 دقيقة

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 21 ساعة

إكرامي: رمضان صبحي لن يبقى في الأهلي.. والخطيب يتعرض لحملة ممنهجة

منذ ساعة الا ربع

يوفنتوس يفاوض "خليفة" ماوريسيو ساري

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 19 ساعة

كواليس حوار الـ15 دقيقة بين جوارديولا وزيدان

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

صحيفة: الإمارات أرسلت مساعدات طبية إلى 30 دولة حول العالم لمكافحة كورونا

الإمارات تواصل تقديم المساعدات لدول العالم لمواجهة كورونا

مساعدات إماراتية لـ57 دولة حول العالم في ظل أزمة كورونا

كولومبيا تشيد بالمساعدات الطبية الإماراتية لدعمها في مكافحة كورونا

الإمارات تدعم الدول المتضررة من جائحة كورونا بمساعدات طبية

الإمارات.. "الاتحاد للطيران" تشغل 106 رحلات مساعدات لـ54 دولة حول العالم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:30 م

شرط مثير من أرسنال على برشلونة لضم كوتينيو

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

12:57 ص

كواليس حوار الـ15 دقيقة بين جوارديولا وزيدان

12:37 م

سيد عبد الحفيظ يخطر نجم الأهلي بقرار الرحيل

12:48 م

عاجل.. سيد عبدالحفيظ يستدعي حسين الشحات للتحقيق

01:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا