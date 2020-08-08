خطة فايلر لتدعيم الجبهة اليمنى بعد رحيل أحمد فتحي

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:31 م
فايلر
فايلر
أمل الحلفاوي
يرحل أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نهاية الموسم الحالي، بعدما وقع على عقود انتقاله لفريق بيراميدز.


ويبحث رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خطته لدعم الجبهة اليمنى من أجل تعويض رحيل أحمد فتحي.


وأبدى فايلر رغبته في ضم بديل لظهير بيراميدز المنتقل حديثا، لكن بشرط أن يمثل إضافة كبيرة، ويكون في مستوى أعلى من اللاعبين الحاليين بالفريق، أو الذين يمكنهم اللعب في الجبهة اليمنى.


وأشارت تقارير صحفية أنه تم ترشيح عدد من الأسماء من قبل إدارة التعاقدات بالقلعة الحمراء، وقوبلت هذه الاقتراحات بالرفض من فايلر، لتواضع المستوى مقارنة بمحمد هاني.


وتواجد ضمن هذه الأسماء، كريم فؤاد لاعب النجوم، المعار لصفوف إنبي، ولكن أبدى فايلر رفضه أيضا، حيث يرغب في عنصر أعلى في المستوى، والأقرب رفض التعاقد مع اللاعب.

أخبار تهمك

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

زيدان يكشف عن مفاجأة في مستقبله مع ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

خليفة "علاء" يطيح بنجم بيراميدز من قائمة المرشحين للانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 17 ساعة

زيدان يدافع عن نجم ريال مدريد ويعترف بتفوق جوارديولا

منذ حوالي 4 ساعات

يوفنتوس يفاوض "خليفة" ماوريسيو ساري

منذ أقل من ساعة

لاعب الأهلي السابق يكشف لـ"الفجر" عن المستور في سرقة فيلا الخطيب"

منذ حوالي 12 ساعة

اشتعال سيارة أعلى الدائري.. والمرور تغلق الطريق

منذ ساعتين و 27 دقيقة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباراة برشلونة ونابولي

منذ حوالي 8 ساعات

آرثر ميلو يعود إلى برشلونة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

فاران: أنا الضحية.. ولكن

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 19 ساعة

كواليس هروب جاريث بيل من مباراة مانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

6 تصريحات قوية من مرتضى منصور

منذ 39 دقيقة

عاجل.. إصابة "هازارد" تثير القلق في ريال مدريد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. وصول 3 جثامين لضحايا مصريين قتلوا في انفجار بيروت

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:57 ص

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

اشتعال سيارة أعلى الدائري.. والمرور تغلق الطريق

10:13 ص

يوفنتوس يفاوض "خليفة" ماوريسيو ساري

11:49 ص

زيدان يكشف عن مفاجأة في مستقبله مع ريال مدريد

09:00 ص

عاجل.. إصابة "هازارد" تثير القلق في ريال مدريد

10:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا