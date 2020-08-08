"دائرة الرحلة".. مسلسل يجسد سيرة الفنان أحمد منيب

صرح فتحي منيب ابن الموسيقار الراحل أحمد منيب، عن عرض مقدم من إحدى شركات الإنتاج لإنتاج مسلسل عن حياة الفنان أحمد منيب ويحمل اسم مؤقت "دائرة الرحلة".





مسلسل "منيب" يحكي منذ نشأته في النوبة القديمة وكيف تعلم الموسيقي في هذه البلاد الساحرة كما يحكي المسلسل عن انتقاله للقاهرة وعمله مع معظم المطربين الكبار في هذه المرحلة كما سيكشف المسلسل لأول مرة العديد من أسرار حياه الموسيقارأحمد منيب من خلال حلقات المسلسل التي يعكف علي كتابه السيناريو الآن بإشراف مباشر من عائلة احمد منيب.





كما أكدت عائلة منيب أنه سيتم ذهاب نسخه من السيناريو الي موسسة متخصصة في التراث الغير مادي لتقديمه لمنظمة اليونسكو للتراث لتوثيق مسلسل الموسيقار أحمد منيب وترجمته لعرضه في أوروبا وأمريكا لما تحمله حياة الفنان من تراث موسيقى فريد من نوعه.





وأضاف فتحي منيب أن موعد عرض المسلسل سيكون بعد شهر رمضان المبارك ليكون هناك وقت كافي لظهور المسلسل بشكل يليق باسم أحمد منيب، لاحقا سيعقد مؤتمر صحفي لاذاعه كافه تفاصيل المسلسل وموعد البدء في التصوير.







