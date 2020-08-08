راغب علامة عن موقف مصر من تفجير بيروت: لساننا يعجز عن الشكر

قدم الفنان راغب علامة الشكر إلى مصر حكومةً وشعبًا لوقوفها بجانب لبنان في أزمتها عقب تفجير بيروت الذي أسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف.

قال علامة خلال تصريحات إلى برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC، إن مصر طوال عمرها هي الأم الحنون والأخ الكبير والحضن الكبير للدول العربية، مضيفًا: "لساننا يعجز عن شكر مصر".



