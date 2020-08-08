كريم العمري يستأنف تصوير "حكايات بنات" الجزء الخامس

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:21 م
بوابة الفجر
إستأنف الفنان كريم العمري تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسله الجديد "حكايات بنات" الجزء الخامس، والذي من المقرر عرضه قريبًا عبر أحد القنوات الفضائية.

ويشار إلى أن أحداث المسلسل تدور حول حياة أربع فتيات، وعلاقاتهن العاطفية، وحياتهن الخاصة وعائلتهن وأحلامهن وطموحاتهن.

يذكر أن الفنان كريم العمري كان حقق نجاحًا كبيرًا في الجزء الرابع من العمل بشخصية "مروان" الذي جسدها، ما جعله يتصدر تريندات السوشيال ميديا وقت عرضه.
 
 الجدير بالذكر أن مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبدالحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.

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