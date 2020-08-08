أحمد أمين يروج لمسلسل "ما وراء الطبيعة"

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نشر الفنان أحمد أمين، صورة للشخصية التي سيقدمها في مسلسل "ما وراء الطبيعة" وذلك بهدف التشويق والترويج للمسلسل عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وعلق قائلا: " ٨ أغسطس... ذكري وفاة د رفعت إسماعيل.. أسطورة العراب اللي عمرها ما كانت مجرد خيال.. رفعت إسماعيل صديق حقيقي لجيل قصة... ياما خلصنا عليهم المصروف وياما ٨١ كامل خبيناهم جوة الكتب او استخبينا بيهم وقت النوم عشان بس نقدر نسمع من د. رفعت قصة جديدة وبنفس الشغف أحب تقابلو رفعت في الأربعينيات من عمره وتتابعو قصص خبا جزء منها في ذكرياته أو ذكرياتي"



وتدور أحداث المسلسل حول في حقبة الستينيات من القرن الماضي، يعيش طبيب متقاعد اسمه رفعت إسماعيل وسط عالم مليء بالقصص الخارقة للطبيعة والأحداث الغامضة التي خاضها بنفسه أو سردت له.



يذكر أن مسلسل "ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، ومقرر عرضه على شبكة نتفليكس قريبا بعد انتهاء عملية المونتاج.



و المسلسل بطولة أحمد أمين حيث سيجسد شخصية الدكتور رفعت إسماعيل ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد أمين، كلا من رزان جمال، وسماء إبراهيم، وآية سماحة وكان قد بدأ صناعة تصوير في شهر نوفمبر الماضي.