هل أساءت شمس الكويتية للشعب اللبناني بعد الدفاع عن حسين الجسمي؟

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قامت وسائل إعلام لبنانية بإتهام الفنانة الكويتية شمس، بالإساءة للشعب اللبناني، وذلك بسبب دفاعها عن الفنان الإماراتي ​حسين الجسمي.



وحرصت الفنانة ​شمس الكويتية​ على الرد على الهجوم الذي تعرضت له من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".



كتبت شمس الكويتية تغريدة جديدة قالت فيها :"لبنان يعاني من زنا المحارم لان كل زعمائه اغتصبوه!!! عار عليكم يالبنانيين لو خليتوا ناقصين الشرف والحرامية والمرتزقة يضلون حاكمينكم ويغتصبون بلدكم !! شاغلينكم بالطائفية والوضع الاقتصادي !! جاهدوا لطردهم كلهم ماعندكم شي تخسروه".



وتابعت شمس قائلة:"ينتخبون فاسدين وعيال حرام ويسلمون بلدانهم للخونة والحرامية ويمشونهم مشي الخرفان!! ويتحكمون فيهم، وإذا جتهم مصيبة تنمروا على الفنان المحترم حسين الجسمي والله عيب وحرام وقلة ذوق والنتيجة هو متوفق وثري ومبسوط والي يتنمرون عليه فاشلين وحاكمهم زعيم مغتصب كرامتهم".



وكانت شمس قد نشرت مقطع فيديو لها عبر صفحتها الشخصية على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قالت فيه:"إلى كل الفاشلين من أمة العرب اللي اتنمروا على حسين الجسمي أنا حابة أعيد تأكيدي لتغريدتي أنا شمس مو جبانة لما أعني شعب أو أعني ناس راح هقولها".



وأضافت شمس الكويتية:"وما في إنسان في الدنيا كلها عنده عقل أو وعي أو يفهم وعنده إدارة مخ يعمم.. أنا كتبت في تغريدتي الفاشلين اللي لو صار عندهم مصيبة أو كارثة ضد الطبيعة أو حرب أو زعمائهم اغتصبوا حياتهم سواء كانوا خليجيين زي اللي تنمروا على الجسمي خليجيين وعرب من كل مكان".



وواصلت شمس الكويتية كلامها قائلة:" أنا قصدت في تغريدتي أي إنسان يتنمر على الجسمي أو يرمي فشله على حسين الجسمي هذا إنسان حقير وفاشل.. ولم أقصد الشعب اللبناني لأنه في مصيبة وأنا مساندته في مصيبته أول واحدة وأنا كنت في لبنان ولسه طالعة من لبنان،من غير المنطقي والمعقول إني أقصد شعب لبنان في الأزمة اللي هو فيها اللي أنا أساسًا طالعة وكاسبة عداوة زعمائهم أنا كل الوقت ضد زعمائهم حتى يوم الدين، سنة وشيعة ودروز ومسيحيين كل زعماء لبنان ما يسوون ريشة ما أحترمهم.. وسكوت اللبنانيين عن وجود هؤلاء زعماء قذرين زي كده سكوت معيب صراحة سكوت مشين تمام فمش من المنطقي إن لبنان بالنكبة اللي هو فيها قنبلة ذرية مفجورة عندهم وراحوا ضحايا وأموات وأنا أطلع أقول لا تتنمرون على حسين الجسمي أنا أقصدكم لأ".



وانهت شمس كلامها قائلة:"أنا أقصد كل الفشلة في أمة العرب،ما عممت قصدت الفشلة فأي حد يقول كلمة هذا من ضمن الفشلة،أنت فاشل أنت حقير أنت تافه أنت ما عارف تحل أمورك أنت مو شجاع أنت مو عارف تطرد الحكومة اللي مغتصبة عرضك إنت رامي همك على حسين الجسمي، يا فشلة".