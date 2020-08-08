برلماني: مشروع الثروة الحيوانية يعالج مشكلة نقص الإنتاج

أشاد خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بجهود وزارة الزراعة لتنمية الثروة الحيوانية، وذلك من خلال المشروع القومي للبتلو بشقيه المحلي والمستورد وتحسين معدلات أداء الحيوان والدواجن وتيسير إجراءات الحصول على تراخيص تشغيل جميع أنشطة الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة وتوفير الدعم الفني والمالي لصغار مربى الدواجن، بالإضافة إلى التحسين الوراثي.





وأوضح، في بيان اليوم أن الثروة الحيوانية تواجه تحديات كثيرة اقتصادية واجتماعية؛ بسبب زيادة معدل النمو السكاني، بالإضافة إلى الموارد الطبيعية المتمثلة في المياه والأراضي القابلة للزراعة وأيضا سياسة الاستيراد.





وأكد أن مصر تعاني من نقص في الإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى زيادة في تعداد السكان، مما يترتب عليه زيادة احتياج الفرد من اللحوم، ولكن مشروع وزارة الزراعة للنهوض بالثروة الحيوانية سيساهم في سد العجز من البروتين الحيواني وتوفير الفرص من إنتاجية اللحوم داخل مصر.





وأشار إلى أن هذا المشروع سيقلل من الاعتماد على الاستيراد الخارجي للحوم، عن طريق تحسين السلالات من الإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الألبان، وعمل نواة إنتاجية جديدة لسلالات إنتاج اللحوم، من خلال استيراد رؤوس ماشية تحت العشار وتجهيزها وتلقيحها صناعيا بنفس جودة السلالات المستوردة، مما يؤدي إلى رفع الكفاءة الإنتاجية والنهوض بالإنتاج.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 1655 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 50553 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.





إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر مستشار الوزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 95147 حالات من ضمنهم 50553 حالة تم شفاؤها، و4971 حالة وفاة.



