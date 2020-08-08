مصري مقيم بإيطاليا: حملات تثقيفية لتوعية المصريين بضرورة الانتخاب إلكترونيا

قال بهاء جميل، مصري مقيم بإيطاليا، إن الجالية المصرية في تورينو تقوم بعقد ندوات تثقيفية لشرح أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، وكيفية التصويت الإليكتروني.





وأشار "جميل"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أنهم سعداء بتأسيس مجلس الشيوخ حيث أنه إضافة جديدة للدولة المصرية، ودفع بنخبة جديدة من المثقفين، مما سيساهم في إتخاذ القرارات السليمة، ويزيد الحياة السياسية زخما.





وأكد أن 85% من الشباب الموجود في إيطاليا سيشاركون في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث أنهم يشعرون باهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بهم، منوها بأن عدد الجالية المصرية في إيطاليا يصل إلى مليون و500 ألف مواطن.





يقترب المصريون من تحقيق خطوة جديدة في عصر الديموقراطية، حيث تجري انتخابات مجلس الشيوخ علي قدم وساق، والتي من المقرر ان تنعقد في يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس الجاري، بمقر السفارات المصرية بالخارج، ويومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس الجاري، باللجان الانتخابية في كافة المحافظات.





وتعد انتخابات مجلس الشيوخ خطوة واعدة نحو إقامة حياة ديمقراطية في ظل حياة دولة مدنية حديثة، فيعتزم المصريون علي استكمال بناء مؤسسات الدولة.





وينظر العالم بعين التقدير والإعجاب لاستعدادات الدولة المصرية، لتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين لإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس الشيوخ يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس الجاري، للمصريين المقيمين بالخارج، ويومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس الجاري بكافة المحافظات.



