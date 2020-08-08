جاد شويرى يدعو اللبنانيين للتظاهر ضد الحكومة اللبنانية

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:54 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نشر الفنان اللبناني جاد شويري صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهررجاد شويري بهذه الصورة يدعو المواطنون اللبنانيين بالتظاهر في مواجهة الحكومة اللبنانية، حيث كتب قائلاً: : "اليوم بدنا نكتب مصيرنا.. كلنا تحت عالساعة ٥ !!! بدي شوف كل لبناني عاش معي هالمأسات".

وتابع: " وكل لبناني شاف وحس معنا وكل لبناني معذب وطافح معو الكيل من هالحكومة والطبقة السياسية والاحزاب كلها كلها".

يذكر أن تداولت مقاطع الفيديو للانفجار والتي قام بنشرها لبنانيون على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة الانفجار الضخم، وتصاعد سحابة دائرية بيضاء وأعمدة الدخان من مكان الموقع، مما أدى إلى إثارة حالة من الذعر مع اهتزاز الأرض في المناطق المحيطة به.

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