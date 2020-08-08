ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص في سرقة الـ"توك توك"

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالإسكندرية، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة مركبات الـ"توك توك" كرهًا عن قائديها.





وتبلغ لقسم شرطة كرموز بمديرية أمن الإسكندرية بقيام ثلاثة مجهولين بالتعدى على (سائق "توك توك" - مُقيم بدائرة القسم) بسلاح أبيض وإصابته بجرح قطعى بالرقبة حال إستقلالهم مركبة "التوك توك" قيادته، ومحاولتهم الإستيلاء عليها، ولدى إستغاثته بالمارة هربوا خشية ضبطهم.





وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية أسفرت جهوده عن أن مرتكبى الواقعة ( 3 عاطلين – لهم معلومات جنائية - جميعهم مُقيمين بدائرة القسم).





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع سرقة مركبات "التوك توك" كرهًا عن قائديها، وأقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



