يوفنتوس يفاوض "خليفة" ماوريسيو ساري

بدأ نادي يوفنتوس الإيطالي اتصالاته مع المدرب الجديد لخلافة ماوريسيو ساري في تدريب الفريق عقب وداع دوري أبطال أوروبا على يد ليون الفرنسي.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو عن أن يوفنتوس يفاوض سيموني إنزاجي مدرب لاتسيو حيث كان مرشحًا بالفعل لتولي تدريب البيانكونيري خلفًا لماسيمليانو أليجري إلا أنه وقع اختيار الإدارة على ساري في النهاية.





ويعد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد هو المفضل لدى إدارة يوفنتوس ومن خلفه إنزاجي وذلك بسبب حالة عدم الرضا عن المستوى والنتائج مع ساري.

وفتح يوفنتوس الباب أمام عودة أليجري مدربه السابق الذي يحافظ على علاقته الممتازة مع أنيللي حيث يتطلع إنتر ميلان لضمه أيضًا في حال رحيل كونتي.