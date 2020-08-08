نابولي يستعيد نجمه قبل مواجهة برشلونة

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:31 م
انسيني
انسيني
علاء خليف
تواجد لورينزو إنسيني على رأس قائمة نابولي الإيطالي استعدادًا لمواجهة برشلونة، اليوم السبت، بملعب كامب نو، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكانت الشكوك تحوم حول تواجد انسيني في قائمة نابولي لمواجهة برشلونة بسبب الاصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه الأخيرة ببطولة الدوري الإيطالي أمام لاتسيو، قبل أن يعلن جينارو جاتوزو انضمام اللاعب لقائمة مباراة البرسا.

وتعادل نابولي مع برشلونة 1-1 في مباراة الذهاب التي جمعتهما بملعب سان باولو.

وجاءت قائمة نابولي كالتالي:
ميريت، أوسبينا، كارنيزيس، ماريو روي، لوبيرتو، ماكسيموفيتش، دي لورينزو، هساي، كوليبالي، مانولاس، ديمي، آلان، فابيان رويز، إلماس، زيلينسكي، لوبوتكا، كاييخون، يورينتي، لوزانو، ميرتينز، بوليتانو، إنسيني وميليك.



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