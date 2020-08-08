شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:





ضبط 1247 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة وأبرزها القضايا الآتية:





ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر (بمحافظة القليوبية) لحيازته (4،110 طن سلع غذائية أسماك – مفروم لحوم – لحوم مستوردة) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.. وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





ضبط مالك مطحن لإنتاج الدقيق الفاخر بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان (بمحافظة الجيزة) لحيازته (722 طن أقماح مستوردة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإحتوائها سوس – يرقات حية وميتة، وكذا 73 طن دقيق فاخر معبأ داخل شكائر بها نقص فى أوزان الشكائر بمقدار 1،459 طن من إجمالى الكمية) مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





ضبط مسئول مخبز بلدى بدائرة مركز شرطة ديرب نجم (بمحافظة الشرقية) لتصرفه فى (37،350 طن دقيق بلدى مدعم ببيعه بالسوق السوداء).. قدرت المضبوطات بمبلغ مالى قدره (203557جنيه) دون إنتاج فعلى للخبز.





ضبط مالك محل بدون ترخيص لتجارة الأدوات الكهربائية بدائرة قسم شرطة سوهاج ثان (بمحافظة سوهاج ) لحيازته ( 1550 قطعة أدوات كهربائية مفتاح – وش مفتاح – لقمة - مفتاح كشف )مجهولة المصدر..تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





ضبط مسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا (بمحافظة القاهرة ) لإستيلائه على (16303026 مليون جنيه) عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية والإستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا، وتصرفه فى الدقيق البلدى المدعم ببيعه بالسوق السوداء.



