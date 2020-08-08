ليون يعيد كريستيانو رونالدو للخلف

تسبب فريق ليون الفرنسي في الإطاحة بكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته 1-2 في إياب ثمن النهائي، مستفيدا من فوزه ذهابا على أرضه 1-0.

وتسببت الهزيمة في غياب كريستيانو رونالدو عن ربع نهائي البطولة لأول مرة منذ 10 سنوات، عندما كان يلعب بقميص ريال مدريد الإسباني، وخرج من الدور ذاته أمام الفريق الفرنسي بالتخصص.

وكان ليون فاز حينها ذهابا على أرضه بهدف دون رد، قبل أن يتعادل الفريقان 1-1 إيابا في ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد، حيث سجل رونالدو هدفا مبكرا لكنه لم يكف للتأهل بعدما تعادل الضيوف بهدف للبوسني ميراليم بيانيتش زميل كريستيانو حاليًا.