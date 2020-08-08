ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في النصب على المواطنين

تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين والاستيلاء على متعلقاتهم الشخصية.





وتبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من موظف بحي غرب مدينة نصر -مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة-

بأنه حال تواجده بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان اصطدمت به سيارة "لم يتمكن من إلتقاط أرقامها" ولاذت بالفرار ونتج عن إصابته (بإشتباه نزيف بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقله للمستشفى) وفقده عدد (2) هاتف محمول وعثر بحوزته على حقيبة بداخلها مظروف يحوى على قصاصات ورق جرائد.





وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين تعرض المُصاب لواقعة سرقة من قبل (أشخاص) يستقلون السيارة سالفة الذكر وأثناء قيامه بالعدو خلفهم قاموا بالإصطدام به مُحدثين إصابته المُشار إليها، كما أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية").





وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "ملك أحدهما"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وقيام أحدهما بإسقاط ظرف بداخله قصاصات ورقية حال سير المجنى عليه وقيام الأخر بإيهامه بأنه يحوى مبالغ مالية والإتفاق معه على أن يقوم بإعطائه الظرف وإقتسام المبلغ المالى فيما بينهما مقابل تحصله على الهواتف المحمولة الخاصة بالمجنى عليه كضمان لحين إقتسام المبلغ، وعقب ذلك قاما بإستقلال السيارة المضبوطة بحوزتهم فى محاولة منهما للهرب، إلا إن المجنى عليه إكتشف تعرضه لواقعة نصب، فقام بالعدو خلفهما فى محاولة منه لإستيقافهما فإصطدما به بالسيارة قيادتهما مُحدثان أصابته المشار إليها، وفرا هاربان، وتم بإرشادهما ضبط الهاتفان المستولى عليهما لدى زوجة أحدهما والتى أقرت بإقتصار دورها على التصرف فى المسروقات بالبيع، كما إعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين وإنهم وراء إرتكاب العديد من تلك الوقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم بمسكن الأول ضبط (عدد 19 هاتف محمول - عدد 9 ساعات يد - جهاز كمبيوتر "لاب توب" - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية مختلفة".



