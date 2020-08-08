6 تصريحات قوية من مرتضى منصور

عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اجتماعا بالمجموعات والصفحات الخاصة بمشجعي الزمالك عبر السوشيال ميديا، أمس الجمعة.





ويرصد الفجر الرياضي أبرز ما جاء من تصريحات لرئيس الزمالك في هذا الإجتماع





-أكد على أن الزمالك سيلاحق الأهلي على لقب الدوري، على الرغم من تأخره عن الأحمر بـ15 نقطة، إلا أن تقنية الـvar، ستساعد في عودة الأبيض للمنافسة، واصفا بطولة الموسم الحالي بـ "الإكراه".





-تعهد بأن عقوبة مباراة القمة التي غاب عنها الزمالك، وتم خصم نقاط المباراة منه لصالح الأهلي، سوف يتم إلغائها.





- اتهم الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، بأنه يحارب الزمالك، وأشار إلى أنه على خصومة معه، بسبب أنه كان ضمن أعضاء مجلس إدارة الأبيض في السابق بالتعيين لصداقته مع ممدوح عباس، وحينها قاموا بشطب عضويته.





-نوه إلى أن الإعلام الرياضي يثير الفتن في القلعة البيضاء، على عكس ما يحدث مع الأهلي.





- أوضح أنه أجرى اتصالا بتركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، ورئيس شرفي الأهلي السابق، للاطمئنان على صحته، مؤكدا أن آل شيخ على كامل بمن حمله على الأعناق ومن عامله بشكل غير لائق في مصر.





- شدد على أن نادي الزمالك لن يعود إلى الخلف ولن يسقط نهائيا أو يتراجع طالما أستمر في رئاسة القلعة البيضاء.





جدير بالذكر أن الزمالك استهل مشواره في الدوري المصري الممتاز بعد عودته من التوقف الذي دام لعدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، بفوز غالي بهدف دون رد أمام المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر المؤجلة.











