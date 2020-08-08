6 تصريحات قوية من مرتضى منصور

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:01 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
أمل الحلفاوي
عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اجتماعا بالمجموعات والصفحات الخاصة بمشجعي الزمالك عبر السوشيال ميديا، أمس الجمعة.

ويرصد الفجر الرياضي أبرز ما جاء من تصريحات لرئيس الزمالك في هذا الإجتماع

-أكد على أن الزمالك سيلاحق الأهلي على لقب الدوري، على الرغم من تأخره عن الأحمر بـ15 نقطة، إلا أن تقنية الـvar، ستساعد في عودة الأبيض للمنافسة، واصفا بطولة الموسم الحالي بـ "الإكراه".

-تعهد بأن عقوبة مباراة القمة التي غاب عنها الزمالك، وتم خصم نقاط المباراة منه لصالح الأهلي، سوف يتم إلغائها.

- اتهم الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، بأنه يحارب الزمالك، وأشار إلى أنه على خصومة معه، بسبب أنه كان ضمن أعضاء مجلس إدارة الأبيض في السابق بالتعيين لصداقته مع ممدوح عباس، وحينها قاموا بشطب عضويته.

-نوه إلى أن الإعلام الرياضي يثير الفتن في القلعة البيضاء، على عكس ما يحدث مع الأهلي.

- أوضح أنه أجرى اتصالا بتركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، ورئيس شرفي الأهلي السابق، للاطمئنان على صحته، مؤكدا أن آل شيخ على كامل بمن حمله على الأعناق ومن عامله بشكل غير لائق في مصر.

- شدد على أن نادي الزمالك لن يعود إلى الخلف ولن يسقط نهائيا أو يتراجع طالما أستمر في رئاسة القلعة البيضاء.

جدير بالذكر أن الزمالك استهل مشواره في الدوري المصري الممتاز بعد عودته من التوقف الذي دام لعدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، بفوز غالي بهدف دون رد أمام المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر المؤجلة.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرتضى منصور رياضة اللجنة المكلفة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

زيدان يدافع عن نجم ريال مدريد ويعترف بتفوق جوارديولا

منذ حوالي 4 ساعات

آرثر ميلو يعود إلى برشلونة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

كواليس هروب جاريث بيل من مباراة مانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

اشتعال سيارة أعلى الدائري.. والمرور تغلق الطريق

منذ ساعتين و 18 دقيقة

6 تصريحات قوية من مرتضى منصور

منذ نصف ساعة

زيدان يكشف عن مفاجأة في مستقبله مع ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة "هازارد" تثير القلق في ريال مدريد

منذ ساعتين

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 19 ساعة

خليفة "علاء" يطيح بنجم بيراميدز من قائمة المرشحين للانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباراة برشلونة ونابولي

منذ حوالي 8 ساعات

لاعب الأهلي السابق يكشف لـ"الفجر" عن المستور في سرقة فيلا الخطيب"

منذ حوالي 12 ساعة

يوفنتوس يفاوض "خليفة" ماوريسيو ساري

منذ 42 دقيقة

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 17 ساعة

فاران: أنا الضحية.. ولكن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وصول 3 جثامين لضحايا مصريين قتلوا في انفجار بيروت

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:57 ص

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

اشتعال سيارة أعلى الدائري.. والمرور تغلق الطريق

10:13 ص

يوفنتوس يفاوض "خليفة" ماوريسيو ساري

11:49 ص

زيدان يكشف عن مفاجأة في مستقبله مع ريال مدريد

09:00 ص

عاجل.. إصابة "هازارد" تثير القلق في ريال مدريد

10:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا